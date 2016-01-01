فيديوجراف.. أسباب أساسية وراء انتقال فيروس كورونا



فيروس كورونا فيروس كورونا

كشف موقع "boldsky"، عن أسباب انتشار فيروس كورونا البشري والذي يؤثر على الجهاز التنفسي للشخص.



وقال الموقع إنه تم العثور على أول حالة لفيروس كورونا البشري في عام 1960، وكان المريض يعاني من نزلات البرد، وغالبًا ما تكون هذه الفيروسات غير ضارة وقد تسبب التهابًا خفيفًا في الجهاز التنفسي، خاصةً خلال فصل الشتاء.



وأضافت: غالبًا ما يصاب الأشخاص بفيروس كورونا في مرحلة ما من حياتهم، ويتعافون وقد يصابون مرة أخرى بعد بضعة أشهر.

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ونستعرض المزيد من التفاصيل عن الأسباب الأساسية التي تساعد على انتشار المرض من شخص لآخر من خلال الفيديوجراف التالي.