شاهد.. الشرطي الشجاع كاد يفقد حياته ثمنا للواجب

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صورة الخبر: شاهد.. الشرطي الشجاع كاد يفقد حياته ثمنا للواجب
شاهد.. الشرطي الشجاع كاد يفقد حياته ثمنا للواجب

فى موقف بطولي وشجاع، تصدى أحد أفراد الشرطة لاثنين من اللصوص عقب قيامهما بسرقة إحدى السيدات باستخدام مركبة "توك توك"، وكاد أن يفقد حياته ثمنًا لإقدامه فى أداء الواجب.

البداية كانت حال سير سيدة بالطريق العام دائرة قسم شرطة البساتين، حيث قام شخصان يستقلان مركبة "توك توك" بخطف هاتفها المحمول ولاذا بالفرار فاستغاثت بالمارة.

وعلى الفور قام مساعد الشرطة رضا سيد إبراهيم موسى، من قوة مديرية أمن القاهرة والمعين خدمة بذات المنطقة، بالتصدى لمركبة "التوك توك" لاستيقافها وضبط مستقليها، فقام قائد المركبة بصدمه محاولًا الفرار، مما أسفر عن إصابة مساعد الشرطة بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

بينما تمكن فردا شرطة من قوة مباحث قسم شرطة البساتين والمعينين بخدمة الطوف الأمنى بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم، من ضبط المتهمين وتبين أنهما عاطلان عثر بحوزتهما على الهاتف المحمول المستولى عليه.

واعترفا بارتكابهما الواقعة وصدمهما لمساعد الشرطة خشية ضبطهما، وبسؤال المجنى عليها اتهمتهما بسرقتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

صورة الخبر: شاهد.. الشرطي الشجاع كاد يفقد حياته ثمنا للواجب

صورة الخبر: شاهد.. الشرطي الشجاع كاد يفقد حياته ثمنا للواجب

المصدر: elbalad

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