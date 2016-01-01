فى إطار دعم مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، للنماذج الطلابية المتميزة، تأكيدا على قيمة وقامة العلم والعلماء، استقبل الدكتور المحرصاوى، برفقته مؤمن متولى أمين عام الجامعة، عبدالله عمار محمد الطالب المعجزة بمعهد أنشاص الرمل التابع لمركز بلبيس، بمحافظة الشرقية ( من أصحاب الهمم والكفاءات الخاصة) بمكتبه بإدارة الجامعة بمدينة نصر، يرافقه خاله الدكتور محمد سليمان الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق.
وخلال اللقاء أشاد رئيس جامعة الأزهر، بجهود الطالب المتميزة التي جعلته يقهر الظلام ويتفوق ويتميز حتى يصبح علامة مضيئة فى مؤسسة الأزهر الشريف.
وخلال اللقاء قام رئيس الجامعة بمنح الطالب مجموعة من الكتب المختلفة هدية له ، وتحدث رئيس جامعة الأزهر مع الطالب عبد الله عمار الذى أكد فخره وانتمائه إلى مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة ، مهد الوسطية والاعتدال فى العالم أجمع ، موجها الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وسعادة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة على دعمهما الدائم والمستمر له اضافة الى رفع روحه المعنوية .
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التعليقات على قصة طالب أزهري قهر الظلام وتفوق دراسيا فكافأه الأزهر برعايته
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