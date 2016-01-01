

سامسونج تعقد شراكات مع جوجل ونيتفلكس ومايكروسوفت سامسونج تعقد شراكات مع جوجل ونيتفلكس ومايكروسوفت

الثلاثاء الماضي ومن خلال احتفالية كبرى أقيمت في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية، كشفت Samsung عن أربعة هواتف جديدة متميزة هي Samsung Galaxy S20 وSamsung Galaxy S20 Plus والهاتف الرائع Samsung Galaxy S20 Ultra بالإضافة إلى الهاتف الاستثنائي القابل للطي Samsung Galaxy Z Flip كما كشفت أيضًا عن الإصدار الجديد السماعة اللاسلكية الكلية Samsung Galaxy Buds، ولكن ليس هذا فحسب هو ما كشفت عنه سامسونج خلال فعاليات هذا المؤتمر.

بالإضافة إلى الأجهزة المختلفة التي كشفت عنها سامسونج خلال فعاليات مؤتمرها الذي أقامته منتصف الأسبوع الماضي، كشفت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة أيضًا عن مجموعة جديدة من الشراكات مع كبرى الشركات مختلفة التخصصات في العالم، وقد كان الهدف من وراء هذه الشراكات واضحًا، وهو ما سنتعرف عليه بعض استعراض هذه الشراكات أولًا.

في المجمل أعلنت سامسونج عن شراكات جديدة مع شركات مايكروسوفت وجوجل ونتفليكس وسبوتيفاي، وقد خصت سامسونج هذه الشراكات بإصدارات هواتفها الداعمة لتقنية 5G تحديدًا، وفي تعليقه عن هذه التقنية تحديدًا قال رئيس قطاع الهواتف الذكية في شركة سامسونج، أنه مع دخول العقد الجديد أصبح من الواقع أن تقنية 5G ستغير كليًا كيفية توصلنا مع بعضنا البعض بالإضافة إلى الصورة التي نختبر بها العالم من حولنا، ولذا اهتمت سامسونج بتوفير إصدارات تدعم هذه التقنية من هواتفها الثلاثة الجديدة، ولدعم هذه التقنية أعلنت سامسونج عن هذه الشراكات التي سنتعرف على تفاصيلها فيما سيلي من سطور هذا التقرير.

الشراكة الأولى مع العملاق الأول هي شراكة مايكروسوفت، حيث أعلنت سامسونج ان شراكتها مع مايكروسوفت تتضمن بشكل رئيسي توفير خدمة ممارسة الألعاب السحابية Xbox Cloud، حيث ستكون هواتف Samsung Galaxy S20 الجديدة هي الأولى في العالم توافقًا مع لعبة Forza Street المطورة بواسطة مايكروسوفت.

سامسونج تعقد شراكات مع جوجل ونيتفلكس ومايكروسوفت

الشراكة الثانية كانت من نصيب عملاق البرمجيات الأمريكي جوجل، حيث أعلنت سامسونج عن شراكتها مع جوجل بتضمين تطبيقات Google Duo وتطبيق Youtube في إصدارات هواتفها الداعمة لتقنية 5G، وفي بيانها الرسمي للتعليق هذه الشراكة، قالت جوجل إنه بدعم هواتف Samsung Galaxy S20 لتقنية 5G فإن تجربة مكالمات الفيديو ستصل إلى أفضل إمكانياتها ولهذا سيتم دمج تطبيق Google Duo داخل الهواتف الجديدة التي سيكون لها الحق في الحصول على أول تحديثات هذا التطبيق قبل غيرها من الهواتف.

يعني هذا أنه بإمكان المستخدمين إجراء مكالمات الفيديو بجودة FHD من تطبيق الاتصالات العادي للهواتف الجديدة من سامسونج من خلال الضغط على تبويب Duo وهو ما يمكن إجراءه عبر العدسة بالغة العرض الخاصة بالهاتف والتي يمكنها أن تضم حتى 8 أشخاص في كادر واحد.

سامسونج تعقد شراكات مع جوجل ونيتفلكس ومايكروسوفت

أما فيما يتعلق بتطبيق Youtube فستتاح لمستخدمي هواتف Samsung Galaxy S20 إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو بجودة 8K مباشرة عبر الهاتف دون أية مشكلة.

الشراكة الثالثة هي شراكة سامسونج مع نتفليكس وهي شراكة بشقين، الأول يتيح توفير هواتف Samsung Galaxy S20 لصناع المحتوى في نتفليكس لاستخدامها في صناعة أجزاء من المحتوى، أما الشق الثاني فيتيح إمكانية البحث عن محتوى نتفليكس بالأوامر الصوتية عبر مساعد سامسونج الذكي Bixby وهو ما يمثل أيضًا الشراكة الرابعة مع شركة سبوتيفاي.

سامسونج تعقد شراكات مع جوجل ونيتفلكس ومايكروسوفت

أما عن الهدف من وراء هذه الشركات فهو ببساطة استهداف واحدة من أبرز مميزات هواتف iPhone وهي مجموعة الخدمات التي توفرها Apple لهواتفها من خلال الخدمات التي تمتلكها بالفعل، مثل خدمات Apple Music، وApple TV Plus وApple Arcade فمن خلال هذا النظام البرمجي الخدمي المتكامل لهواتف iPhone تبقى متوفقًا على غيرها من الهواتف في هذا الشأن، وهو ما تسعى سامسونج لزعزعته ليس من خلال خدماتها الخاصة بل من خلال الشراكة مع المحترفين من موفري هذه الخدمات.



