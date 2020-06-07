

ترامب يستعرض بـ"الوحش".. 11 معلومة عن سيارة الرئيس الأمريكي (فيديو وصور) ترامب يستعرض بـ"الوحش".. 11 معلومة عن سيارة الرئيس الأمريكي (فيديو وصور)

افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، فعاليات سباق دايتونا 500 للسيارات المدرج ضمن سباقات كأس ناسكار الذي يعد أحد أشهر سباقات السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية وتحتضنه ولاية فلوريدا.



ووسط حشد من الجماهير استعرض ترامب بسيارته الرئاسية التي يطلق عليها اسم "الوحش"، إذ خاض رفقة قرينته ميلانيا دورة كاملة بالمضمار ومن خلفهم المتسابقون بدايتونا كل في سيارته.



ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي أبرز مواصفات سيارة الرئاسة الأمريكية:

قد يعجبك أيضا...

تم تقديم سيارة "الوحش" الرئاسية لأول مرة عام 2018 لتحل محل "كاديلاك ون" التي استخدمها الرئيس السابق باراك أوباما، وتم تقديمها له في العشرين من يناير 2009.تعد هذه السيارة المصنعة من قبل جنرال موتورز "تحفة تكنولوجية" ودفاعية، إذ توفر الحماية القصوى لرئيس القوة العظمى في العالم، فهي مزودة بهاتف متصل بالأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى نوافذ مضادة للرصاص وأبواب مدرعة وإطارات غير قابلة للثقب.تتميز الإطارات غير القابلة للثقب بأنها مزودة بحلقات فولاذية، وتتيح لها الاستمرار في القيادة حتى بعد تضرر الإطارات الخارجية.صنعت النوافذ المضادة للرصاص من 5 طبقات من الزجاج والبولي كربونات، وهي مغلقة بالكامل باستثناء نافذة السائق ولمسافة 3 بوصات فقط.إلى جانب النوافذ، فإن الأبواب مضادة للرصاص أيضا، وهي مصفحة بسمك 8 بوصات ومضادة أيضا للهجمات الكيماوية.سيارة "الوحش" مدججة بأسلحة رشاشة ومدافع لإطلاق قنابل الغاز وأكياس تحتوي على أكياس دم الرئيس وذات عامل رايزيسي سلبي، فضلًا عن مضخة للأكسجين للحالات الطارئة.تمتلك السيارة أسلحة رشاشة تعمل بواسطة الضخ، كما ثبت عليها قاذفات قنابل الغاز، وهي مزودة بنظام مكافحة الحرائق في الجزء الخلفي منها، ونظام إطلاق الدخان للتشتيت أو الحجب.صنع هيكل السيارة من الفولاذ والألمونيوم والتيتانيوم والسيراميك، وهو معزز بصفائح فولاذية أسفل السيارة لحمايتها من الألغام والقنابل.تعمل السيارة بمحرك V8 ويبلغ طولها الإجمالي 5.5 متر وعرضها 1.7 مترًا وتتسع مقصورتها الخلفية إلى 5 ركاب بمن فيهم الرئيس الأمريكي، ويفصل بين المقاعد الخلفية والجزء الأمامي حاجز زجاجي يمكن لترامب فقط التحكم به.يصل وزن السيارة الوحش 9 أطنان وذلك بسبب تجهيزات الأمان الإضافية وأنظمة التصفيح المضادة للرصاص والقنابل.تبلغ التكلفة الإنتاجية لسيارة "الوحش" 1.5 مليون دولار (23 مليونًا و460 ألف جنيه مصري) تقريبًا.