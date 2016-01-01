الذعر.. كان سيِّد الموقف بين جميع الأسر المصرية المتواجدة بمنطقة الحجر الصحي في مدينة مرسى مطروح، إلى أن تبدد هذا الشعور بشكل تدريجي، بفضل مساعي الطاقم الطبي، حيث حاول جميع العاملين أن يكونوا مصدر الطمأنينة لهم، إلا أن الخوف ظل شبحًا يطارد أسرة بعينها، لأب مصري وزوجة صينية وطفل يحمل ملامح والدته.
قبل دقائق من مغادرتهم للحجر الصحي، صباح اليوم، أعرب عامر علي، الزوج، عن سعادته البالغة بعد نجاح السلطات المصرية من إجلاء زوجته الصينية خديجة، بعد محاولات السلطات الصينية من منع أي صيني من السفر خارج البلاد.
قرار منع سفر الصينيات المتزوجات من جنسيات أخرى، كان له وقع الصاعقة على نفس عامر "لم أتوقع أن نفترق أنا وعائلتي أبدًا، طالبت السفارة المصرية اصطحاب أسرتي، وساعدتنا كثيرًا للسماح بذلك."
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التعليقات على مصري ينقذ زوجته الصينية من مدينة الأشباح.. كيف فعل ذلك؟
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