

البيض البلدي أم العادي.. أيهما أفضل لصحة الإنسان؟ البيض البلدي أم العادي.. أيهما أفضل لصحة الإنسان؟

رغم ارتفاع سعره بالسوق وصغر حجمه، يفضل بعض الأشخاص تناول البيض البلدي على وجه الخصوص، لاعتقادهم أنه يحتوي على عناصر غذائية تفوق المغذيات المتوفرة بالبيض الأحمر والأبيض، فما صحة ذلك؟



يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أفضل أنواع البيض لصحة الإنسان، وفقًا لموقع "Everday health".



أيهما أفضل لصحة الإنسان؟

يحتوي البيض البلدي على نفس العناصر الغذائية الموجودة بالبيض العادي، والمتمثلة في البروتين، والفيتامينات، والمعادن، والكوليسترول، والفسفور، والكالسيوم، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والزنك، وفيتامين B12، وفيتامين B5، وفيتامين أ.

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ولكن يكمن الاختلاف في نسبتها في كل نوع على حدة، فالبيض البلدي يتفوق على البيض الأحمر والأبيض في احتوائها على نسبة أكبر من هذه العناصر الغذائية، حيث تحتوي البيضة الواحدة في المتوسط على:- 6 جرام من البروتين.- 5 جرام من الدهون.- 72 سعرة حرارية.- 186 ملليجرام من الكوليسترول.والسبب وراء ارتفاع القيمة الغذائية للبيض البلدي، هو الحصول عليه من الدجاج غير المحقون بالهرمونات التي تحفزه على النمو وتزيد من إنتاج للبيض، وهذا يفسر سبب ارتفاع سعره بالأسواق.فوائد البيض- وجبة مثالية للإفطار، حيث يمد الجسم بالطاقة اللازمة، للقيام بالمهام اليومية دون الشعور بالتعب.- تحسين نسبة الكوليسترول في الدم، مما يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.- يساعد على فقدان الوزن، لاحتوائه على البروتين الذي يساهم في الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة.- مفيد للحوامل، حيث يحفز الأجنة على النمو بصورة طبيعية.- يساعد على نمو العضلات.علامات تدل على سلامة البيضهناك أشياء يجب مراعاتها عند شراء البيض وقبل تناوله، للتأكد من صلاحيته للاستهلاك الأدمي، ومنها:- يجب أن تكون القشرة الخارجية خشنة الملمس.- تماسك صفار البيض، وخلوه من الدماء.- صفاء بياض البيض، وعدم اختلاطه بأي شوائب.