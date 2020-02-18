استقر سعر صرف الدولار في أول تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ بلغ وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري، نحو 15.597 جنيه للشراء و15.697 جنيه للبيع، مقارنة بما كان عليه أمس الأحد.
وبلغ سعر صرف الدولار أدني قيمة له بالبنك التجاري الدولي ليصل لـ15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع، بينما وصل سعر صرف الدولار ببنوك " الإسكندرية، العربي الافريقي الدولي، اتش اس بي سي" لـ15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.
و وصل سعر صرف الدولار ببنوك " بلوم، التعمير والاسكان، ممصر إيران للتنمية، عودة، الكويت الوطني، المصري لتنمية اصلادرات، الكويت الوطني، الاستثمار العربي، قناة السويس، التنمية الصناعية، كريدي أجريكول، المصرف المتحد" لـ 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.
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التعليقات على استقرار أسعار صرف الدولار في أول تعاملات اليوم
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