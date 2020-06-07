

أخبار السيارات.. تخفيضات هائلة على هيونداي توسان hyundai tucson.. تقسيط شانجي change m50 بمقدم 46 ألف جنيه.. وأسعار جيب jeep اليوم أخبار السيارات.. تخفيضات هائلة على هيونداي توسان hyundai tucson.. تقسيط شانجي change m50 بمقدم 46 ألف جنيه.. وأسعار جيب jeep اليوم

أعلن وكيل هيونداي في مصر عن استمرار احتفالها ببيع 25 ألف سيارة من موديلات هيونداي توسان في السوق المصري.



وأكد الوكيل استمرار العروض المقدمة على السيارة hyundai tucson بمناسبة ذلك والتي تصل إلى خصومات بقيمة 25 ألف جنيه على موديلات 2020 منها لافتا الى أن هذا العرض متاح على السيارة hyundai tucson لفترة محدودة من الوقت.



ويبدأ سعر السيارة هيونداي توسان وفق العرض من 399.900 ألف جنيه للنسخة العادية من hyundai tucson موديل 2020 و455 ألف جنيه للنسخة التيربو ، وتأتي أسعار السيارة كالتالي :

قد يعجبك أيضا...

نتيجة بحث الصور عن hyundai tucsonhyundai tucson العادية :هيونداي توسان أول فئة 399.900 جنيههيونداي توسان ثاني فئة 429.900 جنيههيونداي توسان ثالث فئة 454.900 جنيههيونداي توسان رابع فئة 484.900 جنيههيونداي توسان خامس فئة 489.900 جنيه.hyundai tucson التيربو :hyundai tucson أول فئة 455 ألف جنيهhyundai tucson ثاني فئة 509.900 جنيهhyundai tucson ثالث فئة 514.900 جنيهhyundai tucson رابع فئة 554.900 جنيهhyundai tucson خامس فئة 559.900 جنيه.في ظل ركود سوق السيارات في مصر أعلن وكيل سيارات شانجي في مصر المنسوبة لمصنع بايك الصيني تقديم عروض في الوقت الحالي لتقسيط السيارة شانجي m50 العائلية التي تتسع إلى 8 ركاب في السوق المحلية، مؤكدة أن السيارة change m50 تعتبر الأقل سعرًا في فئتها وتوفرها بأقل مقدم وأقل فائدة في نفس الوقت.وجاء العرض على change m50 :بمقدميبدأ من 46,000 ألف جنيه وهذا المقدم شامل المصاريف الادارية و التأمين ويأتي التقسيط لمدة سنة لأصحاب السجلات التجارية أو الموظفين على 60 شهرا، وهذا العرض لفترة محدودة ويتيح لك الوكيل استلام شانجي m50 العائلية 8 راكب بأسرع إجراءات بنكية، ونوه الوكيل أيضا أن السيارة change m50 مقبولة لدى شركات نقل الأفراد والمواصلات.