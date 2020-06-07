أخبار السيارات.. تخفيضات هائلة على هيونداي توسان hyundai tucson.. تقسيط شانجي change m50 بمقدم 46 ألف جنيه.. وأسعار جيب jeep اليوم
أعلن وكيل هيونداي في مصر عن استمرار احتفالها ببيع 25 ألف سيارة من موديلات هيونداي توسان في السوق المصري.
وأكد الوكيل استمرار العروض المقدمة على السيارة hyundai tucson بمناسبة ذلك والتي تصل إلى خصومات بقيمة 25 ألف جنيه على موديلات 2020 منها لافتا الى أن هذا العرض متاح على السيارة hyundai tucson لفترة محدودة من الوقت.
ويبدأ سعر السيارة هيونداي توسان وفق العرض من 399.900 ألف جنيه للنسخة العادية من hyundai tucson موديل 2020 و455 ألف جنيه للنسخة التيربو ، وتأتي أسعار السيارة كالتالي :
نتيجة بحث الصور عن hyundai tucson
hyundai tucson العادية :
هيونداي توسان أول فئة 399.900 جنيه
هيونداي توسان ثاني فئة 429.900 جنيه
هيونداي توسان ثالث فئة 454.900 جنيه
هيونداي توسان رابع فئة 484.900 جنيه
هيونداي توسان خامس فئة 489.900 جنيه.
hyundai tucson التيربو :
hyundai tucson أول فئة 455 ألف جنيه
hyundai tucson ثاني فئة 509.900 جنيه
hyundai tucson ثالث فئة 514.900 جنيه
hyundai tucson رابع فئة 554.900 جنيه
hyundai tucson خامس فئة 559.900 جنيه.
في ظل ركود سوق السيارات في مصر أعلن وكيل سيارات شانجي في مصر المنسوبة لمصنع بايك الصيني تقديم عروض في الوقت الحالي لتقسيط السيارة شانجي m50 العائلية التي تتسع إلى 8 ركاب في السوق المحلية، مؤكدة أن السيارة change m50 تعتبر الأقل سعرًا في فئتها وتوفرها بأقل مقدم وأقل فائدة في نفس الوقت.
وجاء العرض على change m50 :
بمقدم
يبدأ من 46,000 ألف جنيه وهذا المقدم شامل المصاريف الادارية و التأمين ويأتي التقسيط لمدة سنة لأصحاب السجلات التجارية أو الموظفين على 60 شهرا، وهذا العرض لفترة محدودة ويتيح لك الوكيل استلام شانجي m50 العائلية 8 راكب بأسرع إجراءات بنكية، ونوه الوكيل أيضا أن السيارة change m50 مقبولة لدى شركات نقل الأفراد والمواصلات.
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