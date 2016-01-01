دراسة: قلة ساعات نوم المرأة تزيد من تناولها للسكريات

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دراسة: قلة ساعات نوم المرأة تزيد من تناولها للسكريات

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن قلة ساعات النوم بالنسبة للمرأة مسئولة عن تناولها لكميات كبيرة من السكر والدهون غير الصحية.

وأفادت الدراسة، التي أجراها باحثون في مركز ارفينج الطبي بجامعة كولومبيا، بأن هناك ارتباطا بين مقاييس نوعية النوم والجوانب المتعلقة بالنظام الغذائي لنحو 500 سيدة تتراوح أعمارهن بين 20 و75 عاما شاركن في الدراسة التي جرت على مدار عام للتعرف على العلاقة بين أنماط النوم وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت الدراسة، التي نشرت في العدد الأخير لمجلة رابطة أمراض القلب الأمريكية، إلى أنه كلما ساءت نوعية وأنماط النوم و قلت كلما زاد استهلاك النساء للسكريات والدهون المهدرجة والكافايين.

وقال الباحثون إن النتائج مهمة لأن النساء يواجهون خطرا كبيرا فيما يتعلق بالبدانة والاضطرابات في النوم، وهما عاملان يزيدان من خطرهما الإفراط في تناول الطعام، كما ترتبط أنواع الطعام الغنية بالسكريات والدهون غير الصحية بالظروف الصحية والأمراض بما في ذلك النوع الثاني من داء السكرى وأمراض القلب والسمنة.

المصدر: صدى البلد

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