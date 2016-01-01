يبذل العروسان مجهودا كبيرا في أثناء التخطيط لحفل الزفاف، ولكن عندما يأتي اليوم الكبير في النهاية؛ قد تطرأ مشكلات لم تأت على خاطر أي منهما، وقد تصل إلى إنهاء الزواج كله.
ولسوء الحظ بالنسبة لعروس واحدة، تحول حفل زفافها إلى حالة من الفوضى عندما فقدت أعصابها في النهاية، بسبب شقيقة زوجها التي قامت بأفعال غريبة، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وفي منشور تم نشره في مجموعة خاصة على Facebook ، كانت العروس تسعى للحصول على مساعدة حول كيفية استعادة زوجها بعد مهاجمة شقيقته في يوم زفافهما، وترك العريس زوجته في قاعة الزفاف ورحل.
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التعليقات على الجوازة باظت.. عريس يترك عروسته في حفل الزفاف بسبب شقيقته
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