الجوازة باظت.. عريس يترك عروسته في حفل الزفاف بسبب شقيقته

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صورة الخبر: الجوازة باظت.. عريس يترك عروسته في حفل الزفاف بسبب شقيقته
الجوازة باظت.. عريس يترك عروسته في حفل الزفاف بسبب شقيقته

يبذل العروسان مجهودا كبيرا في أثناء التخطيط لحفل الزفاف، ولكن عندما يأتي اليوم الكبير في النهاية؛ قد تطرأ مشكلات لم تأت على خاطر أي منهما، وقد تصل إلى إنهاء الزواج كله.

ولسوء الحظ بالنسبة لعروس واحدة، تحول حفل زفافها إلى حالة من الفوضى عندما فقدت أعصابها في النهاية، بسبب شقيقة زوجها التي قامت بأفعال غريبة، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وفي منشور تم نشره في مجموعة خاصة على Facebook ، كانت العروس تسعى للحصول على مساعدة حول كيفية استعادة زوجها بعد مهاجمة شقيقته في يوم زفافهما، وترك العريس زوجته في قاعة الزفاف ورحل.

وشرحت العروس أفعال شقيقة زوجها في المنشور، قائلة :" كانت في حالة سكر تامة وقامت بالاعتداء على المعازيم وسرقة هدايا الزفاف، وأموال الحاضرين"، وأضافت إلى أنه بدلًا من أن يوجه زوجي كلمة، أو يقوم بفعل ضد أخته؛ تركها في الحفل.

وانتهي حفل الزفاف بشكل مأساوي، وبدلًا من أن تزف العروس إلى بيتها الجديد؛ عادت إلى بيت والدها، ولم يعد زوجها إليها مجددا.

المصدر: صدى البلد

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