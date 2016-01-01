

لذيذة وسريعة.. طريقة عمل ملوخية ناشفة لذيذة وسريعة.. طريقة عمل ملوخية ناشفة

يختلف الكثير علي طعم الملوخية المجففة او الناشفة ولكن هناك من يعشقها ونقدم لكي طريقة عمل الملوخية الناشفة

المقادير

كوب ملوخيه ناشفة منخوله

كوبان من مرقه فراخ او لحمه

رأس ثوم صغيرة مقشرة و مفرومه

ملح وكمون

كزبره ناشفه

ربع ملعقه صغيره من البهارات

نصف ملعقة من السكر

كوب من صلصة الطماطم



طريقة التحضير

حمري الثوم فى السمنة إلى أن يصفر لونها

أضيفي كوب الطماطم

أضيفي كل من الملح و الكمون و الكزبره الناشفه و كمية السكر المذكورة

اتركي الطماطم حتى تتسبك

أضيفي المرقة

اتركيها إلى أن تغلى جيدا ثم ارفعيها من على النار

قومي بإضافة الملوخيه بالتدريج و قلبيها إلى أن تصل للقوام المطلوب

قلبيها جيدًا إلى أن تصبح جاهزة للأكل



الملوخية بالأرانب=

المكونات

ربطتان كبيرتان من الملوخية

رأس ثوم عدد 2

ملعقتان من الكزبرة الجافة المطحونة

ملعقتان من السمن

ملح

كوب من مرقة الأرانب

قطع من الأرانب حسب عدد أفراد الأسرة

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