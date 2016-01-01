هنفطر إيه النهارده.. طبق فول بالزيت الحار وشكشوكة بالخضراوات

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صورة الخبر: هنفطر إيه النهارده.. طبق فول بالزيت الحار وشكشوكة بالخضراوات
هنفطر إيه النهارده.. طبق فول بالزيت الحار وشكشوكة بالخضراوات

هنفطر إيه النهاردة؟، سؤال يحير كثيرين، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية الثلاث، واليوم نقدم لكم طبق فول بالزيت الحار وشكشوكة .

طريقة عمل طبق فول بالزيت الحار للشربيني :

يمكنك شراء الفول ساخن أو يسخن فى الطاسة ووضع نصف معلقة من الكمون مع نصف معلقة ملح، وعصر نصف ليمونة وربع ملعقة كمون، ووضع بعض من قطرات الزيت الحار وهذا يقوى المناعة ويعالج البرد طول فصل الشتاء، ويمكن وضع أى زيت حسب الرغبة.

طريقة عمل الشكشوكة للشيف هالة فهمي:

*المقادير

7 بيضات

3 طماطم مكعبات
فلفل رومي 2

قرن فلفل حامي

بصلة مفرومة

*طريقة العمل

-شوحى البصل في قليل من السمن على النار حتى يدبل

-اضيفي الفلفل الرومي والحامي واستمري في التقليب

-ضعي الطماطم المكعبات والملح والفلفل ثم يخفق البيض ويضاف إلى الخضروات ويقلب جيدا حتى ينضج

المصدر: صدى البلد

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