

أجنحة دجاج مشوية أجنحة دجاج مشوية

أجنحة دجاج مشوية من الأطباق الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها و تحضيرها لأطفالك فى المنزل، فالنقدم لكم طريقة عمل أجنحة دجاج مشوية من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.



مقادير أجنحة دجاج مشوية

نصف كيلو أجنحة دجاج

زيت زيتون

ملح

1 ملعقة صغيرة كمون ناعم

1 ملعقة صغيرة زعتر جاف

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة باربكيو صوص



- التقديم

كاتشاب

مايونيز

بطاطس ودجز مشوية

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طريقة تحضير أجنحة دجاج مشوية* يخلط زيت الزيتون مع الملح والفلفل والكمون والزعتر و البابريكا والثوم والباربيكيو صوص* تتبل أجنحة الدجاج بهذه الخلطة* ثم تشوح في طاسة مع قليل من الزيت* وتقدم ساخنة مع البطاطس الويدجز والكاتشب والمايونيز