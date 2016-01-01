أجنحة دجاج مشوية من الأطباق الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها و تحضيرها لأطفالك فى المنزل، فالنقدم لكم طريقة عمل أجنحة دجاج مشوية من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.
مقادير أجنحة دجاج مشوية
نصف كيلو أجنحة دجاج
زيت زيتون
ملح
1 ملعقة صغيرة كمون ناعم
1 ملعقة صغيرة زعتر جاف
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
1 ملعقة كبيرة باربكيو صوص
- التقديم
كاتشاب
مايونيز
بطاطس ودجز مشوية
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