سوزوكي تستعد لتقديم اسبريسو suzuki espresso الجديدة في مصر ..

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سوزوكي تستعد لتقديم اسبريسو suzuki espresso الجديدة في مصر ..

أعلنت سوزوكي اليابانية بشكل غير رسمي أنها ستقدم سيارة جديدة قريبًا في مصر وهي السيارة سوزوكي اسبريسو
المصنعة في الهند والتي ينتظر أن يكون تدخل السوق المصري خلال شهر مارس المقبل ، وتتميز السيارة suzuki espresso بمحرك 3 سلندر 1000 سي سي بقوة 67 حصان وناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك بامكانيات المانيوال.

ولم يتم الاعلان عن أسعار السيارة سوزوكي اسبريسو في مصر حيث ينتظر ظهور المزيد من
التفاصيل في مارس المقبل ولكن السيارة suzuki espresso من فئة السيارات متعددة الاستخدامات
الأصغر المدمجة مع امكانية استيعابها 5 أفراد مع توافرها بطول يبلغ 3.6 متر
وعرض 1.5 متر وارتفاع 1.56 متر.

وتتمتع السيارة سوزوكي اسبريسو بتكييف هواء وايرباج أمامي وعجلات 13 أو 14 بوصة ولوحة قيادة متطورة وزجاج كهربائي كامل وفتحات AUX وUSB .

المصدر: صدى البلد

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