

محمد نجم: فيروس كورونا أدى إلى توقف الحياة الاقتصادية بـ ووهان.. فيديو محمد نجم: فيروس كورونا أدى إلى توقف الحياة الاقتصادية بـ ووهان.. فيديو

قال محمد نجم الباحث الاقتصادى، إن فكرة تعطيل أحد أقاليم الصين مثل ووهان الصينية أدت إلى توقف الحياة هناك وليس حركة البيع والشراء فقط.



وأضاف " نجم " عبر الهاتف من خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc أن حركة البيع والشراء مستمرة فقط بووهان الصينية بالمستشفيات والصيدليات، لافتا إلى أن حوالى 4500 منتج توقف إنتاجها من السيارات حتى ألعاب الأطفال.



وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن إحصائيات ديسمبر عن الاقتصاد الصيني تقول إن هذا الإقليم جزء منه مسؤول عن تلت تربع الصادرات الصينية، ولكن بعد المقاطعة الصينية تغير الأمر.

قد يعجبك أيضا...

وتابع الباحث الاقتصادي أن حجم الاقتصاد الصيني من الاقتصاد العالمى من 14 إلى 15 تريليون دولار، بينما الاقتصاد الأمريكى 20 تريليون دولار، لافتا إلى أن الاقتصاد العالمي كله يتجاوز من 70 إلى 80 تريليون دولار.وأكد الباحث الاقتصادي أن حسابات تأثر الدول بالمقاطعة الصينية تعتمد على معادلة بسيطة وهى أكثر دولة تعتمد على تعاملاتها الصينية هى ضررا وتأثيرا بفيروس كورونا.