

أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 18-2-2020

استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 18 فبراير 2020، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.



وسجل الريال السعودي اليوم، الثلاثاء، نحو 4.14 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.



وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الثلاثاء ، نحو 50.95 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع.

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وسجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال العماني، اليوم، الثلاثاء ، نحو 40.35 جنيه للشراء و40.80 جنيه للبيع.ويتحدد سعر صرف سعر العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.