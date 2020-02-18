استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 18 فبراير 2020، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.
وسجل الريال السعودي اليوم، الثلاثاء، نحو 4.14 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الثلاثاء ، نحو 50.95 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع.
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التعليقات على أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 18-2-2020
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