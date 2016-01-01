أردوغان: مصراته الليبية وحلب السورية ضمن حدودنا.. فيديو

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › أردوغان: مصراته الليبية وحلب السورية ضمن حدودنا.. فيديو

صورة الخبر: أردوغان
أردوغان

ادعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- في خطاب له- أن حدود دولته تفوق تلك الحدود الموجودة حاليا، حيث تمتد إلى مصراته الليبية، وحلب السورية، وجزر القرم.

وقال أردوغان إن حدود بلاده ليست كما هي عليها الآن، بل تمتلك حدودا فعلية في مصراته وحلب وحمص والحسكة.

وتابع أردوغان: "إذا كانت هذه المدن خارج حدودنا الفعلية، لكنها داخل حدودنا العاطفية والقلبية والجسدية".

وأشار أردوغان إلى أنه سيتصدى إلى من يحاول تحديد التاريخ التركي إلى 90 عاما فقط، في إشارة إلى رغبته الواضحة في عودة الغزو العثماني للمنطقة.

وكشف أردوغان عن قيامه بتعديل جميع المناهج الدراسية من المرحلة الابتدائية من أجل تعديل هذه الحدود الخاطئة.

https://twitter.com/ObservatoryLY/status/1229593562662277120

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أردوغان: مصراته الليبية وحلب السورية ضمن حدودنا.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
89867

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F433855%2F%25D8%25A3%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25BA%25D8%25A7%25D9%2586%2D%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2587%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D9%2588%25D8%25AD%25D9%2584%25D8%25A8%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D8%25B6%25D9%2585%25D9%2586%2D%25D8%25AD%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%2586%25D8%25A7%2D%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager