ادعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- في خطاب له- أن حدود دولته تفوق تلك الحدود الموجودة حاليا، حيث تمتد إلى مصراته الليبية، وحلب السورية، وجزر القرم.
وقال أردوغان إن حدود بلاده ليست كما هي عليها الآن، بل تمتلك حدودا فعلية في مصراته وحلب وحمص والحسكة.
وتابع أردوغان: "إذا كانت هذه المدن خارج حدودنا الفعلية، لكنها داخل حدودنا العاطفية والقلبية والجسدية".
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التعليقات على أردوغان: مصراته الليبية وحلب السورية ضمن حدودنا.. فيديو
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