مصري عائد من ووهان الصينية: الدولة أنقذتنا من الموت

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مصري عائد من ووهان الصينية


قال الدكتور مروان الفقي، مدرس الأمراض المعدية بكلية الطب البيطري في جامعة بنها وأحد مغادري مقر الحجر الصحي في مطروح، إن الدولة أنقذتنا من الموت بفيروس كورونا، معقبا: "كان عندنا ثقة كبيرة فى حرص الرئيس السيسى على عودتنا للبلاد".

وأوضح الدكتور مروان الفقي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة "سى بي سى"، إلى انهم تلقوا- خلال فترة إقامتهم بمستشفي نجيلة لمدة 14 يوما- أفضل رعاية ومتابعة طبية.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أشارت إلى أن عدد المتواجدين بالمعسكر عددهم 617 شخصا، لافتة إلى أنه تم عمل ملفات صحية إلكترونية تتضمن كل الفحوص الطبية الخاصة بنزلاء المعسكر على أن يتم متابعتهم صحيا وتوفير الرعاية والكشف المستدام.

وأكدت الوزيرة أنه تم عمل خطة إخلاء لجميع الموجودين بالمعسكر بشكل آمن على أن يتم تطهير الفندق وتطبيق معايير مكافحة العدوى بالمعسكر لتأمينهم من وجود أي عدوى محتملة.

المصدر: elbalad

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