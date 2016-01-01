14 جنديا إسرائيليا يخترقون حدود لبنان .. تفاصيل

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صورة الخبر: دورية مشاة اسرائيلية
دورية مشاة اسرائيلية


افادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن دورية مشاة اسرائيلية مؤلفة من 14 جنديا ومعهم كلب بوليسي، اخترقت السياج التقني في منطقة كروم الشراقي في بلدة ميس الجبل.



وقامت الدورية المدعومة بدبابة ميركافا وآلية عسكرية أخرى، بعمليات تمشيط وتفتيش في هذه البقعة لمدة نصف ساعة تقريبا، ثم انسحبت دون ان تخترق الخط الأزرق.



وأضافت الوكالة أن المنطقة تشهد استنفارا أمنيا وعسكريا من الجهتين، فيما ينتشر الجيش اللبناني ويراقب الحدود ويسير دورياته كالمعتاد.

وتقوم قوات اليونيفيل ايضا، بتسيير دوريات مراقبة في المكان.

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام

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