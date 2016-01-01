افادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن دورية مشاة اسرائيلية مؤلفة من 14 جنديا ومعهم كلب بوليسي، اخترقت السياج التقني في منطقة كروم الشراقي في بلدة ميس الجبل.
وقامت الدورية المدعومة بدبابة ميركافا وآلية عسكرية أخرى، بعمليات تمشيط وتفتيش في هذه البقعة لمدة نصف ساعة تقريبا، ثم انسحبت دون ان تخترق الخط الأزرق.
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التعليقات على 14 جنديا إسرائيليا يخترقون حدود لبنان .. تفاصيل
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