عامان حبسا وغرامة 500 ألف جنيه.. مشروع قانون لمكافحة البلطجة



بلطجى بلطجى



أعلنت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون برفقة 60 نائبا، بشأن مكافحة أعمال البلطجة، حيث تمت إحالته من قبل رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى.



وأوضحت مقدم مشروع القانون، فى مذكرتها الإيضاحية، أن المواطن المصرى يتعرض يوميا لظاهرة فرض الإتاوات والبلطجة، مضيفة: "كل مواطن على مدار يومه تعرض لبطش هذه الظاهرة على الأقل في أبسط صورها عند فرض أحدهم أن تدفع مقابل انتظار سيارتك، وكأنه امتلك الشارع وغيرها من الحالات".



وجاءت مواد مشروع القانون كالآتي:

قد يعجبك أيضا...

المادة الأولى:يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسائة ألف جنيه أو بعقوبة تكميلية لخدمة المجتمع، كل من مارس فرض الإتاوات على المواطنين أو مارس الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة من أجل فرض إتاوات وأموال يتقاضاها من المواطن أو لتحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على دفع أموال لعدم إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه وتكدير الأمن أو السكينة العامة.المادة الثانية:ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.المادة الثالثة:يُنشأ فى وزارة الداخلية فرع للشرطة المتخصصة لمكافحة جرائم البلطجة وفرض الإتاوات.المادة الرابعة:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.