أعلنت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون برفقة 60 نائبا، بشأن مكافحة أعمال البلطجة، حيث تمت إحالته من قبل رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى.
وأوضحت مقدم مشروع القانون، فى مذكرتها الإيضاحية، أن المواطن المصرى يتعرض يوميا لظاهرة فرض الإتاوات والبلطجة، مضيفة: "كل مواطن على مدار يومه تعرض لبطش هذه الظاهرة على الأقل في أبسط صورها عند فرض أحدهم أن تدفع مقابل انتظار سيارتك، وكأنه امتلك الشارع وغيرها من الحالات".
وجاءت مواد مشروع القانون كالآتي:
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التعليقات على عامان حبسا وغرامة 500 ألف جنيه.. مشروع قانون لمكافحة البلطجة
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