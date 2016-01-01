داعب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عبد الله جمعة ظهير أيسر الفارس الأبيض بعد مشاهد احتفال الأخير عقب الفوز على الترجي التونسي، قائلا: "سيعذبون شقيقك في الأهلي".
وقال مرتضى منصور في حديثه لـ عبد الله جمعة: "لماذا تحدثت عن الأهلي أنت وحازم إمام؟".
وتابع ضاحكا "الأهلي سيعذب أخوك إذا استفزتهم".
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التعليقات على مرتضى منصور مازحا لـ عبد الله جمعة: سيعذبون شقيقك في الأهلي إذا استفزتهم
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