مرتضى منصور مازحا لـ عبد الله جمعة: سيعذبون شقيقك في الأهلي إذا استفزتهم

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صورة الخبر: عبد الله جمعة
عبد الله جمعة

داعب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عبد الله جمعة ظهير أيسر الفارس الأبيض بعد مشاهد احتفال الأخير عقب الفوز على الترجي التونسي، قائلا: "سيعذبون شقيقك في الأهلي".

وقال مرتضى منصور في حديثه لـ عبد الله جمعة: "لماذا تحدثت عن الأهلي أنت وحازم إمام؟".

وتابع ضاحكا "الأهلي سيعذب أخوك إذا استفزتهم".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الزمالك "لنركز على أنفسنا فقط. "ملناش دعوة" بـ الأهلي".

وتوج الزمالك بطلا للسوبر الإفريقي عقب فوزه على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل في الإمارات في السوبر المصري.

المصدر: filgoal

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