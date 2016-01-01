قال مصطفى الوزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، إن ميدان التحرير سيتم افتتاحه خلال أسابيع وذلك لأن الجميع يعمل على قدم وساق ومنهم وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة السياحة والآثار.
وأضاف مصطفي وزيرى خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن جميع أعمال التطوير التي تحدث بجوار ميدان التحرير ستكون استعدادا للحدث الكبير وهو نقل المومياء الملكية من المتحف المصرى في التحرير الي المتحف القومى للحضارة .
أوضح مصطفى وزيرى ، أن نقل المومياء ستتم بعد الانتهاء من أعمال التطوير ومن الانتهاء من الطرق المؤدية والانتهاء من سور مجرى العيون والانتهاء من المنطقة المحيطة للمتحف المصرى للحضارة وبعدها ستتم عملية النقل وفي اسرع وقت .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على افتتاح ميدان التحرير خلال أسابيع..فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق