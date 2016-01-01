افتتاح ميدان التحرير خلال أسابيع..فيديو

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ميدان التحرير


قال مصطفى الوزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، إن ميدان التحرير سيتم افتتاحه خلال أسابيع وذلك لأن الجميع يعمل على قدم وساق ومنهم وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة السياحة والآثار.

وأضاف مصطفي وزيرى خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن جميع أعمال التطوير التي تحدث بجوار ميدان التحرير ستكون استعدادا للحدث الكبير وهو نقل المومياء الملكية من المتحف المصرى في التحرير الي المتحف القومى للحضارة .

أوضح مصطفى وزيرى ، أن نقل المومياء ستتم بعد الانتهاء من أعمال التطوير ومن الانتهاء من الطرق المؤدية والانتهاء من سور مجرى العيون والانتهاء من المنطقة المحيطة للمتحف المصرى للحضارة وبعدها ستتم عملية النقل وفي اسرع وقت .

وتابع مصطفى وزيرى ، أن خلال ايام قليلة سيتم افتتاح أول متحف بالشراكة مع القطاع الخاص في مدينة الغردقة وذلك لأن السياحة في الغردقة هي سياحة شواطئ وتفتقد الجزء الثقافي .

واستكمل مصطفي وزيري ، أن الفنان الأمريكي عندما صنع تمثال الاوسكار سنه 1928 ومثلة على شاكلة الآلة الفرعون وهذا بسبب ربطها بالتاريخ والحضارة القديمة.

المصدر: elbalad

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