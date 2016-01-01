

حكم لعب البلياردو .. المفتي يحدد 5 شروط لإباحته حكم لعب البلياردو .. المفتي يحدد 5 شروط لإباحته

حكم لعب البلياردو .. البلياردو «Billiard» لعبة معروفة، يعرفها الناس منذ قرون، وتعتمد بالأساس على ضرب مجموعة من الكرات الصغيرة المقسمة إلى مجموعتين، والتحكم في هذه الكرات وتحريكها عن طريق طرف عصا مخصوصة على طاولة يتخللها ثقوب معينة لاستيعاب الكرات الواقعة فيها، وهناك طرق مختلفة لهذه اللعبة، وتحديد الفائز فيها يختلف بحسب قانون كل طريقة.



وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يجوز اللعب بلعبة البلياردو؛ لأن الأصل الإباحة، ولا يثبت دليل يفيد التحريم، موضحًا أن الكلام فيه من حيث الضوابط هو هو ما قرره فقهاء الشافعية في اللعب بالشطرنج؛ حيث قالوا بالجواز -مع الكراهة- بالقيود الآتية:



وأضاف: الأول: ألَّا يقترن باللعب به قمار؛ بأن يُشرَط المال من الجانبين؛ بحيث إن الخاسر هو من يدفع المال للرابح، أو يدفع الأجرة لصاحب الطاولة؛ والله تعالى يقول: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» [المائدة: 90].

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وتابع: الثاني: ألَّا يقترن باللعب به فُحش محرم، والثالث: ألَّا يقترن باللعب به تضييع للصلاة وتأخير لها عن وقتها بسببه عمدًا، ومِثلُ الصلاة كلُّ واجب من الواجبات الشرعية، ونزيد قيدًا رابعًا؛ فنقول: وألَّا تكون سببًا للنزاع والخصومة والبغضاء بين اللاعبين.وأكد الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا كان لعب البلياردو لا يضيع أوقات الصلاة وليس مدعاة للقمار والرهان فإنها لعبة.ووصف البلياردو بأنها لعبة نُعمل فيها الأذهان ومهارتنا في الفوز ما لم تستدع الحرام فلا مانع، منوهًا بأنها إذا كانت تضيع علينا أوقات الصلاة ومدعاة للقمار والرهان واختلط بها شيءئ من الحرام فإنها تكون حرامًا لغيرها لا لنفسها -أي الأعمال المحرمة التي تم فعلها-.