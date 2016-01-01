

طالبة ثانوى في القليوبية تخترع سيارة تعمل بالطاقة الشمسية .. فيديو طالبة ثانوى في القليوبية تخترع سيارة تعمل بالطاقة الشمسية .. فيديو

تزخر مدارس قرى ومدن محافظة القليوبية بالعشرات من المواهب والمناذج الطلابية وأصحاب القدرات الخاصة التي تحتاج فقط إلي الاهتمام والعين الخبيرة التي تكتشفها وتعمل على تنمية موهبتها وهوما يؤكد دائما ان تعليمنا وتلاميذنا ومدارسنا بخير.



الطالبه ولاء محمد محمد ابراهيم بمدرسة الشهد علاء حسن أبوسليم الثانوية بقليوب أحد هذه النماذج الطلابية الناجحة حيث ابتكرت سيارة تعمل بالطاقة الشمسية.



ولاء حققت العديد من الانجازات الدراسيه فى المراحل المختلفة وحصلت على العديد من الجوائز وشاركت في بعض المسابقات وكان اخرها فى معرض الإبتكا ر الذى نظمته جامعة بنها وفازت بالمركز الاول على مستوى على مستوى المحافظه كما شاركت في العديد من المسابقات الاخرى.

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ونجحت ولاء فى ابتكار مشروع سيارة تسير بالطاقه الشمسيه لمواجهة المشكلات التى تقلبنا فى السيارات العادية والتلوث الناتج عن عوادم مشتقات البترول مما يؤدي الى تلوث البيئه وانتشار الامراض والاوبئةوقال الطالبة ولاء فى حديثها لـ صدى البلد فكرت فى استخدام طاقه نظيفه جديده متجدده صديقه للبيئه وهي الطاقه الشمسيه واستخدامها فى تشغيل السيارات من خلال تركيب خليه شمسيه على العربيه وتوصيل الخلية ببطاريتين واحدة دائمة والاخرى مؤقته وهى التى عندها القدره تن تؤدى الى سير العربية لمده 24 ساعه متواصلين اما البطاريه الدائمه فعندها القدره على تشغيل العربية لمدة 4 ايام متواصلة.واشارت الى ان والبطاريه المؤقته لما تخلص بتبدأ تاخذ من البطاريه الدائمه مع العلم ان السياره وهي تعمل بالنهار لا يستهلك أي شئ من البطارياتان لانها تعتمد على الطاقة الشمسية كما ان العربية امنة حيث لايوجد بها اى مخازن او تنك للوقود والذى يمكن انفجاره فى حال حدوث اطلاق اى اعيرة نارية او تصادمواكدت ولاء ان مثلها في الحياه هي والداتها حيث تعملت منها الاسرار والعزيمة والارادة القوية موجهة الشكر لكل من سيد شعراوي أستاذ اللغة العربية بمدرسة الشهيد علاء أبوسليم الثانوية والمهندسة أمال بدوى مديرة المدرسة مشيرة الى انها تحرص دائما على المشاركة فى الأنشطة الطلابية داخل المدرسة وتقديم فقرات الإذاعة المدرسية فى طابور الصباح بالتنسيق مع منى صلاح أخصائى الصحافة والإعلام بالمدرسةوكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد افتتحا فعاليات معرض القليوبية للعلوم والهندسة 2020 في مجال العلوم لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ان المعرض يهدف الى نشر التوعية التكنولوجية وتنمية روح الابتكار لدى طلاب المدارس بالمحافظة بالتعاون مع كلية الهندسة ببنها ومركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم.واشار الهجان الى ان المعرض يعد بمثابة الدعامة لأكبر المسابقات في مجال العلوم والهندسة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي من أجل تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار، مضيفا ان معرض العلوم والهندسة بالقليوبية يتضمن ما يقرب من ١١٦ مشروعا بمشاركة ١٦٧ طالب من المبتكرين والمخترعين والمشرفين على المشروعات في20 مجال من المجالات المتعلقة بالعلوم والهندسة.من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها على أهمية تحويل الأفكار البحثية المبتكرة والمتميزة إلى مشروعات ناجحة ذات قيمة اقتصادية وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030.وأعرب السعيد عن سعادته لمشاركته في فعاليات المعرض الذى ضم عدد من الابتكارات والمشروعات الخاصة بطلاب مدارس التربية والتعليم بالقليوبية.واكد السعيد حرص جامعة بنها على دعم المبتكرين والمبدعين ومن هنا قامت الجامعة بإنشاء مركز الابتكار وريادة الأعمال ليكون بمثابة الداعم الأساسى للمبتكرين وإنشاء ببيئة محفزة للتفوق الفكرى والإبداع العلمي.