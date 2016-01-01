ننشر أول فيديو لحريق كنترول حقوق القاهرة

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صورة الخبر: كلية الحقوق جامعة القاهرة
كلية الحقوق جامعة القاهرة


نشب منذ قليل حريق هائل بكنترول الفرقة الثالثة لكلية الحقوق جامعة القاهرة.

وعلى الفور استدعت الجامعة سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

ونشرت الصفحة الرسمية لكلية الحقوق، مقطع فيديو للحريق، "حريق بكنترول كلية الحقوق الفرقة الثالثة نتيجة ماس كهربي".

المصدر: elbalad

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