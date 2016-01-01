سرطان الرئة .. اكتشف المراحل والعلاج وأعراض الورم الحميد



سرطان الرئة سرطان الرئة



يعد السرطان من أخطر امراض العصر وتتفاوت شدته وخطورته من نوع لآخر.. ومن اخطر انواع هذا المرض سرطان الرئة ، ورغم انتشاره الكبير في مصر، إلا أن هناك العديد من المواطنين لا يعرفون شيئا عن أعراض المرض أو كيفية اكتشافه وطرق علاجه.



نعرض في التقرير التالي أهم اعراض سرطان الرئة ومراحل المرض المختلفة وطرق العلاج وذلك حتى نتمكن من السيطرة على سرطان الرئة وعلاجها بشكل أسرع وأفضل.



مراحل سرطان الرئة

تتعد مراحل سرطان الرئة حسب نوع المرض نفسه وهى سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة ، والخلايا غير الصغيرة الى الأنواع الفرعية.

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مراحل سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرةيتميز هذا النوع من سرطان الرئة بأنه اكثر انتشارا بين المرضى من الأنواع الأخرى، وينقسم لـ 3 انواع فرعية.غدية:يصاب به حوالي 40 ٪ من المرضى ..عادة ما يتطور في الأجزاء الخارجية من الرئة وينمو أبطأ من النوعين الآخرين وبالتالي فهناك فرصة أفضل للعثور على الورم وعلاجه قبل أن ينتشر.سرطان الخلايا الحرشفية:يمثل حوالي 25-30 ٪ من سرطانات الرئة وينمو في الخلايا التي تبطن داخل الشعب الهوائية وعادة يتطور في وسط الرئة.سرطان الخلايا الكبيرة:يشكل حوالي 10-15 ٪ من سرطانات الرئة. يمكن أن تنمو في أي جزء من الرئة وتميل إلى النمو بشكل أسرع من الأنواع الفرعية الأخرى.مراحل سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، وهى أربع مراحل رئيسية:المرحلة 1: يوجد السرطان في الرئة ، لكنه لم ينتشر خارج الرئة.المرحلة 2: تم العثور على سرطان في الرئة والغدد الليمفاوية القريبة.المرحلة 3: السرطان موجود في الرئة والغدد الليمفاوية في منتصف الصدر وتنقسم لمرحلتين، هما:مرحلة أ: يوجد السرطان في الغدد الليمفاوية ، ولكن فقط على نفس الجانب من الصدر حيث بدأ السرطان في النمو لأول مرة.مرحلة ب : انتشر السرطان إلى العقد الليمفاوية على الجانب الآخر من الصدر أو إلى العقد الليمفاوية أعلى الترقوة.المرحلة 4: انتشر السرطان إلى كلتا الرئتين ، إلى المنطقة المحيطة بالرئتين ، أو إلى الأعضاء البعيدة.مراحل سرطان الرئة الثانوىسرطان ثانوي في الرئة هو عندما تنتشر الخلايا السرطانية إلى الرئتين من سرطان بدأ في مكان آخر في الجسم.من المحتمل أن تنتشر بعض أنواع السرطان إلى الرئتين أكثر من غيرها. وتشمل هذه: الأمعاء "القولون و المستقيم "، والثدي، والمثانة، والخصية، والمعدة، والمريء، والكلى، وسرطان الجلد، والأورام اللحمية " العظام و الأورام اللحمية الأنسجة اللينة.في بعض الأحيان، يتم تشخيص المرض بسرطان ثانوي قبل تشخيص السرطان الأولي، وقد لا يتمكن الأطباء من العثور على السرطان الأساسي.علاج سرطان الرئةيبحث جميع المرضى عن العلاج المناسب واحدث انواع العلاج التى يتوصل لها الاطباء على المستوى المحلى والعالمى ليتمكنوا من معرفة الاختيار الأمثل لنوع ومرحلة سرطان الرئة.علاج سرطان الرئة بالأعشابتساعد المكملات الغذائية في تخفيف أعراض سرطان الرئة والآثار الجانبية للعلاج، ويمكنها قتل الخلايا السرطانية، لكن في بعض الحالات يمكن أن تسبب الأعشاب آثارًا جانبية خطيرة أو مضاعفات لكن من المهم دائمًا مراجعة الطبيب قبل تناول أي أدوية أو عقاقير عشبية.وإليك أبرز الاعشاب التى تعالج سرطان الرئة :الكاحل الطبى:يساعد على تعزيز الجهاز المناعي، ويبطئ نمو الورم، ويمنع انتشار الأورام، وقد يعزز فعالية أدوية العلاج الكيميائي.جذر عرق السوس:يُعرف باسم مقشع يعمل على تسريع إفراز الأغشية المخاطية، وعادة ما يتم وصفه لتخفيف السعال وضيق التنفس.عشبة بوريا "فو لينغ":يعمل كمدر للبول في المرضى الذين يعانون من الوذمة (احتباس السوائل تحت الجلد) ، ويقلل البلغم ، ويحسن النوم عند مرضى الأرق.عشب الثعبان:يعتقد أنه يقتل خلايا سرطان الرئةجذر الهليون:يعتقد أنه يقتل ويمنع نمو خلايا سرطان الرئة، وعادة لا يكون تناول المكملات العشبية ضارًا مع العلاجات المنتظمة لسرطان الرئة.علاج سرطان الرئةيعتمد اختيار علاج سرطان الرئة على موقعه ومراحله والصحة العامة للفرد، ونعرض فيما يلى ابرز طرق علاج سرطان الرئة :الجراحة:تتم بعدة طرق أبرزها إزالة أنسجة الرئة والأنسجة السرطانية في المناطق المحيطة حيث قد ينتشر السرطان. يتضمن هذا في بعض الأحيان إزالة فص أو جزء كبير من الرئة في إجراء يسمى استئصال الفص، وفي الحالات الخطيرة تتم إزالة الرئة بالكامل.العلاج الكيميائي:يستخدم لتقليص أو استئصال الخلايا السرطانية ويستهدف الخلايا التي تنقسم بسرعة، فالعلاج الكيميائي له تأثير مهم على السرطانات التي انتشرت إلى أجزاء مختلفة من الجسم، ومع ذلك ، فإن العلاج الكيميائي هو تدخل قوي ويمكن أن يكون له آثار جانبية بما في ذلك الغثيان الشديد وفقدان الوزن.العلاج الإشعاعي:يستخدم هذا النهج أشعة عالية الطاقة لقتل الخلايا السرطانية، وقد يستخدم الطبيب أيضًا الإشعاع لتقليص الورم قبل إزالته جراحيًا، العلاج الإشعاعي مفيد بشكل رئيسي على السرطانات التي تحدث في مكان واحد ولم تنتشر.العلاج الموجه:هذا هو استخدام أدوية معينة تستهدف بشكل خاص سلوكًا معينًا في الخلايا السرطانية، ومن الأمثلة على ذلك الأدوية التي تمنع تكاثر الخلايا السرطانية.علاج سرطان الرئة المرحلة الرابعةقبل التطرق الى علاج سرطان الرئة المرحلة الرابعة علي المريض التأكد من المرحلة التى يمر بها وانه حقا فى المرحلة الرابعة بظهور عدة أعراض مميزة.علاج سرطان الرئة بالعسلتناول عدد كبير من الدراسات الآثار المضادة للسرطان لأنواع مختلفة من العسل ومركباتها الفينولية المستخدمة في المختبر، وتؤكد النتائج أن العسل له عدة خصائص تمكنه من العمل على علاج السرطان بوجه عام أبرزها تعديل الإجهاد التأكسدي، مضاد للالتهابات، إلا أن الدراسات السريرية قليلة جدا لذا فلا يمكن استخدام العسل على نطاق واسع.اعراض سرطان الرئة الحميدمن أهم اسباب تأخر اكتشاف حالات الاصابة بـ سرطان الرئة الحميد هو تشابه أعراض سرطان الرئة الحميد مع عدة أمراض أخرى، ما يتسبب في تطور الحالة الصحية دون علم المريض بأنه مصاب بـ سرطان الرئة الحميد.وتتضمن أبرز اعراض سرطان الرئة الحميد: السعال المستمر، وصفير التنفس، وصعوبة في التنفس، والبلغم وعادة ما يكون مصحوبًا بالدم، والإصابة بالتهاب رئوي متكرر.