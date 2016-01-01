إذا كنت تعاني من الحموضة.. 5 أطعمة يجب التوقف عن تناولها فورًا



الحموضة الحموضة



الحموضة مشكلة مزعجة لدى العديد من الأشخاص، حتى انها تتسبب في مشاكل حتى مع تناول الأطعمة الخفيفة التي لا تحتوي على نسبة عالية من الدهون، لذا نشر موقع "health line" أكثر الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها عند الإصابة بالحموضة، وتمشل:



-الطماطم: تحتوي على مجموعة من الأحماض مثل حمض الستريك والماليك، عند تناول كميات كبيرة من الطماطم التي تحتوي على نسب مرتفعة من هذه الأحماض يرتجع حمض المعدة إلى المريء مما يتسبب في الحموضة.



-الحمضيات: تشمل الحمضيات البرتقال والجريب فروت واليوسفي، ويدخل الأناناس ضمن الفواكه الغنية بالحمض على الرغم أنه ليس من عائلة الحمضيات.

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-البصل: يقلل البصل من قوة العضلة العاصرة التي تصل بين المريء والمعدة، ويزيد من الشعور بالحرقة والرغبة في التجشؤ.-الشوكولاتة: استهلاك كمية كبيرة من الشوكولا يطلق مادة السيروتونين التي تسبب الاسترخاء، ويؤدي ذلك إلى ارتخاء العضلة العاصرة وسهولة ارتجاع حمض المعدة.-النعناع: يستخدم شراب النعناع للحد من عسر الهضم، لكن إذا كنت تعاني من الحموضة يمكن أن يفاقم المشكلة لأنه يسبب الاسترخاء.