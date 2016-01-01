أبرزها مجفف اليد.. 5 طرق وقائية شائعة لا تحميك من فيروس كورونا



مجفف اليد مجفف اليد



في ظل انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول، بدأ البعض في اتخاذ بعض الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، أبسطها الاهتمام بنظافة اليدين وارتداء الكمامات بالخارج، إلا أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن هناك بعض الإجراءات البسيطة لن يكون لها تأثير في منع فيروس كورونا، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية .







ومن الاحتياطات التي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية مجرد خرافات حول طرق الوقاية من فيروس كورونا :

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1- مجففات اليد : وحدها لا يمكن أن تقتل بكتيريا فيروس كورونا، وقالت منظمة الصحة العالمية: "لحماية نفسك من فيروس كورونا الجديد ، يجب عليك تنظيف يديك بشكل متكرر بفرك اليدين بالكحول أو غسلها بالماء والصابون عدة مرات في اليوم" .الصحة العالمية: 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط2- الثوم : حيث أكدت منظمة الصحة العالمية إن الثوم غذاء صحي قد يحتوي على بعض الخصائص المضادة للميكروبات إلا أنه وحده غير كافي للقضاء على فيروس كورونا .3- زيت السمسم : وهو عنصر أساسي في المطبخ الآسيوي، ولكن على عكس الشائعات المنتشرة ، فإن فرك زيت السمسم على الجلد لن يمنع فيروس كورونا من دخول الجسم.4- الكحول أو الكلور : فرغم أنها مواد جيدة في تطهير الأسطح، وتقتل العديد من البيكتريا، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من استخدامها على الجلد .5- محلول ملح: وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل على أن شطف الأنف بانتظام بمحلول ملحي يحمي الناس من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.