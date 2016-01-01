طريقة عمل كفتة داوود باشا بالموتزاريلا



كفتة داوود باشا بالموتزاريلا كفتة داوود باشا بالموتزاريلا



كفتة داوود باشا بالموتزاريلا من الاطباق الجديدة و الغير تقليدية التى يمكنك إعدادها و تحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.



مقادير كفتة داوود باشا بالموتزاريلا

نصف كيلو لحمة مفرومة

ملح

ثوم بودرة



بصل بودرة

فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

زيت

بصلة مفرومة

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

2 ثمرة طماطم مفرومة

قد يعجبك أيضا...

نصف لتر صوص طماطم1 ملعقة صغيرة بهاراتبابريكا1 ملعقة صغيرة صويا صوص1 ملعقة صغيرة دبس رمانمكعب مرقة لحم1 كوب ماء مغلي1 كيلو بطاطسحلقات مسلوقة1 كوب دقيق200 جرام جبنة موتزاريلاطريقة تحضير كفتة داوود باشا بالموتزاريلا* تخلط اللحمة المفرومة فى الكبة مع الملح والفلفل والتوابل والبيكنج صودا* يشكل الخليط كرات ويقلب فى الدقيق* يشوح البصل فى الزيت على النار* يضاف الثوم المفروم والطماطم المفرومة والصويا ودبس الرمان والمرقة* ترص في البايركس قطع البطاطس مع قطع الجبنة* تشوح كرات الكفتة في الزيت أو السمنة وتضاف إلى خليط البطاطس والجبنة* يضاف على الوجه الصوص وقطع الجبنة* توضع في الفرن حتى تمام النضج وتسيح الجبنة