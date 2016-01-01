مشوي ومسلوق.. الطريقة الصحيحة لتسوية أبو فروة



الطريقة الصحيحة لتسوية أبو فروة الطريقة الصحيحة لتسوية أبو فروة

تزاحم الناس عادة على شراء كميات كبيرة من الكستناء أو ما يسمى أبو فروة لتناولها خلال أوقات الشتاء ، وتتكوّن ثمرة الكستناء من قشرة صلبة ومن ثم فروة تحيط باللب الداخلي ما يميز الكستناء عند الشوي هو سماع صوت فرقعة ولهذا لا بد من طريقة صحيحة لطبخ أبو فروة بشويه أو سلقه.



. طريقة شوي أبو فروة

احضري كيلو من أبو فروة أو حسب ما تحتاجينه أنت وعائلتك لتناوله.



اعملي على جرح حبة الكستناء بواسطة السكين على صنع شقوق صغيرة في الحبة، ولشويها قومي باستخدام الفرن أو الفحم، وعند استخدام الفرن اعملي على تسخينه على حرارة 190 درجة، وضعي أبو فروة في صينية، وقومي بشويها لمدة ربع ساعة حتى يتغير لون القشرة،

وبعد ذلك قلّبيها حتى تنضج من الجهة الأخرى.

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أما على الفحم ضعيها على شبك الشواء واشويها لمدة عشر دقائق، وقلّبيها بين الحين والآخر حتى تنضج ويتغيّر لون القشرة،بعد ذلك قشري أبو فروة وضعيه في طبق التقديم وقدميه ساخنًا، وبجانبه الزبدة والعسل وتمتعي بالمذاق اللذيذ.سلق أبو فروةالمكونات:نصف كيلو أبو فروة.ثلاثة أكواب ماء. نصف ملعقة ملح.طريقة التحضير:اصنعي شقوق على شكل خطوط طوليه في الثمار بالسكين،.وضعيها في الماء الفاتر حتى تغلي على نار متوسطة.وبعد أن تغلي لمدة خمس عشرة دقيقة، ارفعيها من الماء وضعيها في صينية.اشويها في الفرن مدة خمس عشرة دقيقة، وبعد أن تنضج أخرجيها من الفرن وقشريها بسهولة.تحضير أبو فروة بالميكرويف هذه الطريقة لا تحتاج إلى وقت كثير حتى تنضج الكستنة، كلّ ما تحتاجينه هو عمل شقوق في الثمار وضعيها في الميكرويف لمدة ثلاث إلى خمس دقائق فقط مع التقليب والتأكد من نضجها.