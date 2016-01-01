تزاحم الناس عادة على شراء كميات كبيرة من الكستناء أو ما يسمى أبو فروة لتناولها خلال أوقات الشتاء ، وتتكوّن ثمرة الكستناء من قشرة صلبة ومن ثم فروة تحيط باللب الداخلي ما يميز الكستناء عند الشوي هو سماع صوت فرقعة ولهذا لا بد من طريقة صحيحة لطبخ أبو فروة بشويه أو سلقه.
. طريقة شوي أبو فروة
احضري كيلو من أبو فروة أو حسب ما تحتاجينه أنت وعائلتك لتناوله.
اعملي على جرح حبة الكستناء بواسطة السكين على صنع شقوق صغيرة في الحبة، ولشويها قومي باستخدام الفرن أو الفحم، وعند استخدام الفرن اعملي على تسخينه على حرارة 190 درجة، وضعي أبو فروة في صينية، وقومي بشويها لمدة ربع ساعة حتى يتغير لون القشرة،
وبعد ذلك قلّبيها حتى تنضج من الجهة الأخرى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على مشوي ومسلوق.. الطريقة الصحيحة لتسوية أبو فروة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق