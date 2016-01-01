مشوي ومسلوق.. الطريقة الصحيحة لتسوية أبو فروة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › مشوي ومسلوق.. الطريقة الصحيحة لتسوية أبو فروة

صورة الخبر: الطريقة الصحيحة لتسوية أبو فروة
الطريقة الصحيحة لتسوية أبو فروة

تزاحم الناس عادة على شراء كميات كبيرة من الكستناء أو ما يسمى أبو فروة لتناولها خلال أوقات الشتاء ، وتتكوّن ثمرة الكستناء من قشرة صلبة ومن ثم فروة تحيط باللب الداخلي ما يميز الكستناء عند الشوي هو سماع صوت فرقعة ولهذا لا بد من طريقة صحيحة لطبخ أبو فروة بشويه أو سلقه.

. طريقة شوي أبو فروة
احضري كيلو من أبو فروة أو حسب ما تحتاجينه أنت وعائلتك لتناوله.

اعملي على جرح حبة الكستناء بواسطة السكين على صنع شقوق صغيرة في الحبة، ولشويها قومي باستخدام الفرن أو الفحم، وعند استخدام الفرن اعملي على تسخينه على حرارة 190 درجة، وضعي أبو فروة في صينية، وقومي بشويها لمدة ربع ساعة حتى يتغير لون القشرة،
وبعد ذلك قلّبيها حتى تنضج من الجهة الأخرى.

أما على الفحم ضعيها على شبك الشواء واشويها لمدة عشر دقائق، وقلّبيها بين الحين والآخر حتى تنضج ويتغيّر لون القشرة،
بعد ذلك قشري أبو فروة وضعيه في طبق التقديم وقدميه ساخنًا، وبجانبه الزبدة والعسل وتمتعي بالمذاق اللذيذ.

سلق أبو فروة
المكونات:
نصف كيلو أبو فروة.
ثلاثة أكواب ماء
. نصف ملعقة ملح.
طريقة التحضير:
اصنعي شقوق على شكل خطوط طوليه في الثمار بالسكين،.

وضعيها في الماء الفاتر حتى تغلي على نار متوسطة.

وبعد أن تغلي لمدة خمس عشرة دقيقة، ارفعيها من الماء وضعيها في صينية.
اشويها في الفرن مدة خمس عشرة دقيقة، وبعد أن تنضج أخرجيها من الفرن وقشريها بسهولة.

تحضير أبو فروة بالميكرويف هذه الطريقة لا تحتاج إلى وقت كثير حتى تنضج الكستنة، كلّ ما تحتاجينه هو عمل شقوق في الثمار وضعيها في الميكرويف لمدة ثلاث إلى خمس دقائق فقط مع التقليب والتأكد من نضجها.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مشوي ومسلوق.. الطريقة الصحيحة لتسوية أبو فروة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
18668

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F433830%2F%25D9%2585%25D8%25B4%25D9%2588%25D9%258A%2D%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2582%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B7%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2582%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25AD%25D8%25A9%2D%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D8%25A3%25D8%25A8%25D9%2588%2D%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25A9&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager