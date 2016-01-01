هنتعشى ايه النهاردة .. مكرونة بالفاهيتا وسلطة كرنب الوان وايس كريم الموز



مكرونة بالفاهيتا مكرونة بالفاهيتا

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".



ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.



طريقة عمل مكرونة بالفاهيتا لنجلاء الشرشابى

مقادير مكرونة بالفاهيتا

مكرونه

دجاج قطع

زيت

بصل

ثوم

فلفل ألوان

طماطم

ملح فلفل أسود

بهارات

شطة

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طريقة عمل مكرونة بالفاهيتا* شوحى البصل مع الملح والفلفل الأسود فى الزيت* ضيفى قطع الدجاج والبهارات والثوم ثم أضيفى الطماطم والفلفل الألوان* ضيفى المكرونة والملح والفلفل الأسود والشطة وقلبى ثم قدمى المكرونة بالفاهيتاطريقة عمل سلطة كرنب ألوان للشيف عماد الخشتمقادير سلطة كرنب ألوانكرنب أبيضكرنب أحمرخل تفاحزيت زيتونملحطريقة عمل سلطة كرنب ألوان* قطعى الكرنب الاحمر و الأبيض لشرائح ثم اخلطى خل التفاح و زيت الزيتون و الملح ثم ضيفيه فوق السلطة و تقدم.الحلو:طريقة عمل ايس كريم الموز للشيف شربينيمقادير أيس كريم الموزموز مثلجكوب لبن بودرةكوب سكر بودره2 ملعقة كبيرة زبدةشيكولاتة مبشورةفستقطريقة عمل أيس كريم الموز* اخلطي الموز المثلج مع كوب اللبن ولسكر والزبدة باستخدام كبة كهربائية* ضعي الخليط في كاسات التقديم وزينيه بالشيكولاتة المبشورة والفستق واحفظيه في الفريزر لحين التقديم