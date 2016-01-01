لعلاج الحواجب الخفيفة .. جربي هذه الحيلة السحرية

تعد الحواجب من اهم علامات الجمال في وجه المرأة مما يجعل النساء يلجأن لاستخدام التقنيات المختلفة كالمايكروبلدينج والتاتاو للتغلب عليها، وهو ما يكلفهن مبالغ باهظة فضلا عن المظهر غير الطبيعي.
ويعرض موقع "boldsky" طريقة سحرية لتكثيف الحواجب وجعلها اكثر كثافة وغزارة وقوة من خلال استخدام الفازلين.
مكونات علاج الحواجب الخفيفة:
½ ملعقة كبيرة من زيت الخروع
2 كبسولات من فيتامين E هلام
1 ملعقة كبيرة من جل الصبار النقي
1 ملعقة كبيرة من الفازلين
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