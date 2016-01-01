خلافات العرب مع إيران أزمة عصية على الحل



خلافات العرب مع إيران خلافات العرب مع إيران

خلال مؤتمر ميونخ للأمن، هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة الأمريكية، واقترح إجراء محادثات مع جيرانه العرب، وردت المملكة العربية السعودية بالترحيب بهذه الدعوة بشرطٍ واحد، وهو أن تتخلى إيران عن سلوكها وسياستها الخارجية التي تسير بها، وفق ما ذكر تقرير لشبكة دي دبليو في نسختها الإنجليزية.



ناقش مؤتمر أمن ميونخ عدد من القضايا المحلة على الساحة الدولية خلال 48 ساعة كانت عمر المؤتمر الدولي، متطرقًا إلى قضايا الصراع في الخليج العربي الذي تسير من طور تصعيد خطير إلى آخر، منذ بداية هذا العام.



مؤتمر ميونخ للأمن

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وفي بداية المؤتمر، تحدث الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ووجه اللوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإنسحابها المنفرد من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى الأخرى في العالم، بعد مفاوضات طويلة جرت قبله حتى تم توقيعه في عام 2015.ولام أيضًا شتاينماير، واشنطن على خروقاتها المتعددة لأدوارها التي كان منوطة بها.وبينما كان يرد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على انتقادات شتاينماير، بعرض وجهات نظر مقابلة، قال تحليل إن بومبيو ذكر في حديثه إيران سبع مرات، بينما اعتبر زميله وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إيران دولة مارقة وفاسدة.لاطرف فائزكان من الجيد في المؤتمر إنه لم يخرج بصيغة إجبارية على الأطراف المتناقضة أو مع الأقوى ضد الطرف الأقل هيمنة، حيث أعلن رئيس المؤتمر فولفجانج إيشينجر في بداية القمة، إن مؤتمر ميونيخ الأمني ​​لا يقف إلى جانب طرف ضد طرفٍ آخر.. حيث أخذ الجانب الإيراني ممثلًا في وزير خارجيته ظريف الفرصة للحديث وإبداء وجهة نظرة لمدة ساعتين في بداية المؤتمر، بينما أخذ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الفرصة كاملة للحديث في نهاية المؤتمر.وأخذ بين هذين الرجلين فيصل وظريف، وزراء خارجية قطر وتركيا والكويت وعمان، والسناتور الأمريكي والناقد لترامب كريستوفر ميرفي، الفرصة للحديث.وحاول المؤتمر أن يكون مساحة وفرصة للمجتمعين للتقارب إلا أن هذا لم يحدث.وقال المختص في لشئون الدولية، علي فايز، مدير برامج إيران في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، في تحليله:إن "الفجوة بين الأطراف في الخليج العربي تنمو بدلًا من أن تنكمش".أضاف فايز :"وبالنسبة للمستقبل المنظور، يبدو أنه غير قابل للكسر وأن الأمور ستستمر كما هي من تصعيد"، مشيرًا بذلك إلى غنه لايوجد حل حقيقي يلوح في الأفق.لاطرف غالب أو مسيطرمنذ البداية المؤتمر، هاجم ظريف واشنطن بشدة. وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى نصيحة سيئة، في إشارة إلى المستشار الأمني ​​السابق للرئيس الأمريكي، جون بولتون.وقال ظريف "لقد كان الرئيس ترامب مقتنعًا بأننا على وشك الانهيار والسقوط (النظام الإيراني)، لذا فهو (ترامب) لا يريد الحديث مع نظام منهار... وأنا أقول له إنه مخطئ ... إنه ينتظر أن تنهار إيران منذ انسحابه من الاتفاق النووي".ردًا على سؤال حول مقتل الجنرال قاسم سليماني بطائرة أمريكية مسيرة بدون طيار في أوائل يناير الماضي، وفي الثالث منه تحديدًا، أعلن ظريف نهايةً الانتقام الإيراني.وقال إن بلاده ليس لديها مصلحة في تصعيد الصراع مع الولايات المتحدة. لكنه لم يستبعد أعمال انتقام أخرى من الشعب العراقي.وأشار إلى أن أعضاء في الحكومة والجيش العراقيين قد قُتلوا في الهجوم الامريكي، وقال إن إيران لا تستطيع ممارسة أي تأثير أو الضغط عليهم فيما يخص هذه المسألة، أي الانتقام، في محاولة مبكرة من ظريف برمي التهمة بعيدًا عن إيران، في حال حدثت هجمات جديدة على مصالح أمريكية في المنطقة أو العراق.لا حل قريبوذكر ظريف إن حملة "الضغط القصوى" التي تمارسها الإدارة الأمريكية ضد إيران تسببت في أضرار اقتصادية جسيمة، قائلًا :"الأمر لا يتعلق بفتح محادثات مع الولايات المتحدة. إنه يتعلق بجلب الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات"، وهو ما يقول إنه في ظل التصعيد الجاري واللهجة المتحفزة بين الأطراف، أن الحل القريب لازال بعيدًا عن الوجود.اقترح ظريف إجراء محادثات حول بنية أمنية مشتركة في الشرق الأوسط وحول تدابير بناء الثقة لجيران إيران في الخليج العربي.وأشار إلى إن إيران لا تريد مشاكل في المنطقة وأن الأمن يجب أن يأتي من الداخل.ورفض نظير ظريف السعودي الأمير فيصل، مبادراته، وقال وزير الخارجية السعودي إن بلاده كانت دائمًا منفتحة لحوار الحقيقي ، لكن يجب أن يكون هناك إجماع حول سبب عدم الاستقرار في المنطقة قبل إجراء المناقشات وأن إيران هي السبب، وذلك في توافق في وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة.وقال فيصل بن فرحان: يجب على إيران تغيير سلوكها قبل أي محادثات.وفي هذا السياق، رأى الخبير السياسي علي فايز، إن إيران ساهمت في إشعال الأمور في المنطقة، إلا أنها وحدها لاتتحمل كامل المسئولية فهناك مسئولية للولايات المتحدة في إشعال الأمور.وقد تبنى السناتور الامريكي ميرفي ، وهو ديمقراطي من كونيتيكت ، وجهة نظر مماثلة خلال حديثه بالمؤتمر، وقال إنه كان خطأ كبير أن أن تدخلت واشنطن سلبيًا في المنطقة، معتبرًا أن تراجعها الحالي ليس في مصلحتها.لا حوارتواصل الولايات المتحدة ممارسة سياسة "أقصى ضغط" على إيران، لذا، ففي ظل هذه الظروف، لا يمكن أن يكون هناك حوار جاد بين إيران وجيرانها العرب في الخليج العربي أو الدول العربية خارج مربع التواجد الإيراني كلبنان أو العراق أو سوريا، من الدول الأخرى في المنطقة.وفي ظل هذا التوتر ومن خلال معايير مختلفة لكل دولة إما الموالاة والانتهازية أو الاتفاق في المصالح أو اتباع سياسة التقربب وإنهاء الخلافات، قامت على الترتيب دول مثل تركيا وقطر وعمان، بمحاولات متعددة للوساطة بين أطراف الصراع في المؤتمر.ومع ذلك، لا يملك أي منها القوة لإثناء الولايات المتحدة عن مواصلة سياستها لفرض عقوبات صارمة.وقال فايز: "كلما كانت إيران أكثر عزلة وتهديدًا بفعل العقوبات، كلما زاد خطر تعرضها لرد قاسي ، وكلما زاد خطر نشوب صراع غير متوقع أو مقصود".ويرى محللون في صحف أمريكية، مثل فويس أوف أمريكا وواشنطن إكسامينر وذا هيل وغيرها، إن التهدئة بعيدة عن الحل في الوقت الراهن، فرغم أن الأمور أهدأ الآن كثيرًا من بداية يناير الماضي الذي وصلت فيه الأمور لحد توقع الكثير نشوب معارك وحرب قصيرة بين أمريكا وإيران، إلا أن التهدئة والوصول لاتفاق ينهي كثيرًا من الخلافات العالقة، لايظهر إنه قريب، بسبب التعنت الإيراني في المقام الأول، إلا أن العام 2020 قد تسيطر عليه أجواء التهدئة حتى إنتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية، وفوز ترامب أو مرشح آخر.