السوبر المصري.. تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب محمد بن زايد بالإمارات مساء الخميس المقبل لمتابعة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والذى من المقرر أن يكون غاية فى القوة والإثارة فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة.



ومن المقرر أن تنقل أحداث المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة عبر قمر نايل سات والتى تحمل تردد 12226 ومعدل ترميز 27500 والاستقطاب H ومعدل التصحيح 3/4.



وأعلن الجهاز الفنى للأهلي قائمة فريقه لمواجهة الزمالك وضمت القائمة 24 لاعبا وشملت جميع اللاعبين فيما عدا صالح جمعة لاعب الوسط وجاءت كالآتى:

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حراسة المرمي: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفيخط الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول - محمود وحيدخط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان - احمد الشيخخط الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي.وفى المقابل أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة فريقه لمواجهة الاهلى والتى ضمت كلا من حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحى، خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمد عبد الشافى، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، حازم إمام، أحمد عيد، خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى فتحى، محمود شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، محمد عنتر، إسلام جابر، إمام عاشور، خط الهجوم: مصطفى محمد، كاسونجو، عمر السعيد .