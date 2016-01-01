فيروس كورونا الرهيب يختفي قريبًا من هذه الدولة

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فيروس كورونا


لازال فيروس كورونا أو كوفيد 19 يواصل تهديد حياة الآلاف في الصين والعالم، مع عدم الوصول إلى علاجٍ له، يكتب نهاية الوباء.

لكن بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد ابتكر باحثون في كوريا الجنوبية طريقة من شأنها الكشف المبكر عن الأماكن التي قد يتواجد بها المصابين بـ كورونا.

وخلال الساعات الماضية، أكدت الحكومة الكورية الجنوبية في العاصمة سول حتى الآن إصابة 29 شخصا بفيروس كورونا.

وتحارب سول الفيروس كورونا الجديد بطرق مختلفة، أبرزها الحجر الصحي وتشديد الإجراءات الصحية المتبعة، إلا أنها قررت تبني أسلوبا جديدا لمراقبة المصابين بالمرض.

والابتكار الجديد يخضع جميع تحركات الناس للمراقبة من جانب مسؤولين حكوميين، بالاعتماد على المعلومات التي يحصلون عليها من بيانات هواتفهم الذكية وبطاقات الائتمان ومقاطع الفيديو المصورة التي تسجلها كاميرات مراقبة.

وقالت الصحيفة، إن سجلات تحركات المرضى تحمّل على موقع وزارة الصحة، كي يعرف بقية المواطنين مناطق وجود المصابين بالفيروس.

ووفق ابتكار المصممين والباحثين، فإن كورونا قد يختفي قريبًا من كوريا الجنوبية إذا ما أثبتت اجراءات الإنذار المبكر هذه نجاحها في الحد من المرض، وبالتالي سرعة تعامل مع الحالات، ومع تطور العلاجات واللقاحات، قد تكون سول من بين أوائل الدول التي تقضي على الفيروس.

المصدر: صحيفة ديلي ميل البريطانية

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