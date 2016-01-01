نجل شوبير والمغضوب عليه | لاعبان فقط خارج حسابات الأهلى فى موقعة الزمالك

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صورة الخبر: السويسري رينيه فايلر
السويسري رينيه فايلر

حشد السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أسلحته استعدادا لمواجهة الزمالك الخميس المقبل بملعب الشيخ محمد بن زايد بالإمارات فى إطار نهائى السوبر المصري .

واعلن رينيه فايلر قائمة فريقه والتى ضمت كافة اللاعبين فيما عدا صالح جمعة " المغضوب عليه " والذى أصبح خارج حسابات الجهاز الفنى بشكل تام ، كما استبعد فايلر مصطفى شوبير الحارس بسبب جاهزية الحراس الثلاثة محمد الشناوى وشريف إكرامي وعلى لطفي .

وضمت قائمة الأهلي 24 لاعبا وهم :

حراسة المرمي : شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي.

خط الدفاع : رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول - محمود وحيد.

خط الوسط : حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان - احمد الشيخ.

خط الهجوم : مروان محسن – أليو بادجي.

المصدر: elbalad

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