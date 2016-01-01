نجل شوبير والمغضوب عليه | لاعبان فقط خارج حسابات الأهلى فى موقعة الزمالك

حشد السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أسلحته استعدادا لمواجهة الزمالك الخميس المقبل بملعب الشيخ محمد بن زايد بالإمارات فى إطار نهائى السوبر المصري . واعلن رينيه فايلر قائمة فريقه والتى ضمت كافة اللاعبين فيما عدا صالح جمعة " المغضوب عليه " والذى أصبح خارج حسابات الجهاز الفنى بشكل تام ، كما استبعد فايلر مصطفى شوبير الحارس بسبب جاهزية الحراس الثلاثة محمد الشناوى وشريف إكرامي وعلى لطفي . وضمت قائمة الأهلي 24 لاعبا وهم :

أضف هذا الخبر إلى موقعك:



إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك