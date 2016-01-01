حشد السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أسلحته استعدادا لمواجهة الزمالك الخميس المقبل بملعب الشيخ محمد بن زايد بالإمارات فى إطار نهائى السوبر المصري .
واعلن رينيه فايلر قائمة فريقه والتى ضمت كافة اللاعبين فيما عدا صالح جمعة " المغضوب عليه " والذى أصبح خارج حسابات الجهاز الفنى بشكل تام ، كما استبعد فايلر مصطفى شوبير الحارس بسبب جاهزية الحراس الثلاثة محمد الشناوى وشريف إكرامي وعلى لطفي .
وضمت قائمة الأهلي 24 لاعبا وهم :
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التعليقات على نجل شوبير والمغضوب عليه | لاعبان فقط خارج حسابات الأهلى فى موقعة الزمالك
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