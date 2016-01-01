السيسي يفتتح مصانع عسكرية لتصنيع أسلحة في مصر

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تصنيع أسلحة

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عددا من المصانع الجديدة بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربي" لتصنيع أسلحة وذخيرة.

وافتتح الرئيس المصري أيضا مصنعا لمكونات الألواح الشمسية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (م/144)ومصنع البطاريات التابع لشركة قها للصناعات الكيماوية (م/270).

وتفقد السيسي، الجرافة المصرية الجديدة long life LD900 والعربة المدرعة سينا 200.

وتقوم مصر بتصنيع عدد من الأسلحة والذخائر محلية الصنع، من بينها مدرعات ودبابات بالتعاون مع شركات كبرى.

المصدر: وكالات

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