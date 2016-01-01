افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عددا من المصانع الجديدة بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربي" لتصنيع أسلحة وذخيرة.
وافتتح الرئيس المصري أيضا مصنعا لمكونات الألواح الشمسية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (م/144)ومصنع البطاريات التابع لشركة قها للصناعات الكيماوية (م/270).
وتفقد السيسي، الجرافة المصرية الجديدة long life LD900 والعربة المدرعة سينا 200.
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التعليقات على السيسي يفتتح مصانع عسكرية لتصنيع أسلحة في مصر
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