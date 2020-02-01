

هل يهبط الدولار إلى مستوى 15 جنيها في 2020؟ (فيديو جرافيك) هل يهبط الدولار إلى مستوى 15 جنيها في 2020؟ (فيديو جرافيك)

يتوقع عدد من بنوك الاستثمار أن يواصل الدولار انخفاضه أمام الجنيه خلال العام الجاري، ليصل بنهاية 2020 إلى مستوى 15 جنيها.



ويواصل الجنيه المصري أداءه القوي أمام الدولار منذ بداية 2019 وحتى الآن، لينخفض سعر الدولار أمام العملة المحلية بنحو 2.22 جنيه بنسبة 12.4%، كما انخفض منذ بداية العام الجاري بنحو 35 قرشا بنسبة 2.2%.



وفي الفيديوجرافيك التالي، يرصد مصراوي أبرز الأسباب التي يتوقع بناءً عليها بعض بنوك الاستثمار أن يواصل الدولار انخفاضه أمام الجنيه في 2020.