حددت شركة فاروس المالية القيمة العادلة لبنك تنمية الصادرات عند مستوي 12.50 جنيه، مع توصيتها بالبقاء على زيادة الوزن النسبي للسهم.
وقالت فاروس إن السهم يتداول عند مضاعف ربحية مقداره 2.2 مرة، وعند مضاعف قيمة دفترية مقداره 47 مرة وذلك لعام 2020، مع تقدير وصول العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 17
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التعليقات على فاروس تحدد القيمة العادلة لـ بنك الصادرات عند 12.5 جنيه
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