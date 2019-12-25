فاروس تحدد القيمة العادلة لـ بنك الصادرات عند 12.5 جنيه

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فاروس تحدد القيمة العادلة لـ بنك الصادرات عند 12.5 جنيه

حددت شركة فاروس المالية القيمة العادلة لبنك تنمية الصادرات عند مستوي 12.50 جنيه، مع توصيتها بالبقاء على زيادة الوزن النسبي للسهم.



وقالت فاروس إن السهم يتداول عند مضاعف ربحية مقداره 2.2 مرة، وعند مضاعف قيمة دفترية مقداره 47 مرة وذلك لعام 2020، مع تقدير وصول العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 17

%.


وأضافت أن هذه المضاعفات تقع أسفل متوسطات القطاع المصرفي بشكل ملحوظ، حيث يبلغ متوسط مضاعف ربحية القطاع 12.4 مرة، كما يبلغ متوسط مضاعف القيمة الدفترية 8.0 مرة، وذلك لعام2020.



وكانت المؤشرات المالية المجمعة للبنك خلال النصف الأول من العام المالي الجاري،

المصدر: الوفد

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