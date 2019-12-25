لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط مع بداية تعاملات، اليوم الإثنين، حيث أبطلت المخاوف من تراجع الطلب على الوقود جراء التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس التاجي في الصين إثر التوقعات لخفض الإمدادات من كبار المنتجين بما سيفضي إلى شح معروض الخام.
وبحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت عند 57.27 دولار للبرميل، منخفضا
خمسة سنتات بعد صعوده 5.2 % الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة أسبوعية منذ سبتمبر 2019.
وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات إلى 52.13 دولار للبرميل، بعد أن زاد 3.4% الأسبوع الماضي.
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التعليقات على أسعار النفط تواصل الاستقرار وسط مخاوف حيال الطلب بسبب كورونا
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