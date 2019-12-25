أسعار النفط تواصل الاستقرار وسط مخاوف حيال الطلب بسبب كورونا

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار النفط تواصل الاستقرار وسط مخاوف حيال الطلب بسبب كورونا

صورة الخبر: أسعار النفط تواصل الاستقرار وسط مخاوف حيال الطلب بسبب كورونا
أسعار النفط تواصل الاستقرار وسط مخاوف حيال الطلب بسبب كورونا

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط مع بداية تعاملات، اليوم الإثنين، حيث أبطلت المخاوف من تراجع الطلب على الوقود جراء التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس التاجي في الصين إثر التوقعات لخفض الإمدادات من كبار المنتجين بما سيفضي إلى شح معروض الخام.

وبحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت عند 57.27 دولار للبرميل، منخفضا

خمسة سنتات بعد صعوده 5.2 % الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة أسبوعية منذ سبتمبر 2019.
وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات إلى 52.13 دولار للبرميل، بعد أن زاد 3.4% الأسبوع الماضي.

وأعلنت اليابان، رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، انكماشًا اقتصاديًا بلغ 6.3%

المصدر: الوفد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار النفط تواصل الاستقرار وسط مخاوف حيال الطلب بسبب كورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
61314

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F433815%2F%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2581%25D8%25B7%2D%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2584%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B1%2D%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B7%2D%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581%2D%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2584%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A8%2D%25D8%25A8%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A8%2D%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager