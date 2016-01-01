أغلقت سلطات مدينة في فلوريدا، في جنوب شرق الولايات المتحدة، جزءا من متنزه بعدما رصد زوار عشرات الأفاعي التي تجمعت على ما يبدو في إطار موسم تزاوجها السنوي.
وقالت دائرة المتنزهات والترفيه في مدينة لايكلاند، عبر "فيسبوك": "يبدو أن الأفاعي تجمعت من أجل التزاوج"، موردة صورة لإحدى الأفاعي في الحديقة الواقعة على ضفة بحيرة هولينغسوورث جنوب غرب أورلاندو.
وعمد مسئولون، الخميس، إلى إغلاق جزء من المتنزه تجمعت فيه هذه الزواحف، وطوقت المنطقة بشريط.
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التعليقات على الثعابين تغلق متنزهًا في فلوريدا
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