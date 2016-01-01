ذكرت تقارير إخبارية كورية جنوبية، اليوم الإثنين، أنه من المرجح أن تحصل شركة «سامسونج إلكترونيكس» على الإذن لاستئناف عملياتها في مصنع التلفزيونات في مدينة تيانجين الصناعية الصينية هذا الأسبوع.
وأفادت صحيفة «كوريا إيكونوميك ديلي»، نقلا عن مصادر بالصناعة لم تكشف عن هويتها، بأن هناك توقعات أن استئناف تشغيل المصنع قد يكون في 19 فبراير الجاري أو قبل ذلك.
يشار إلى أن معظم المصانع الكورية الجنوبية في الصين، بما في ذلك مصنع سامسونج للأجهزة المنزلية في مدينة سوجو، استأنفت أعمالها في العاشر من الشهر الجاري، وفقا لوكالة أنباء «بلومبرج».
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التعليقات على «سامسونج» تستأنف عملياتها في مصنع التلفزيونات بالصين
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