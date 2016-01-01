

«الصحة العالمية» تكشف عن خرافات علاج «كورونا» «الصحة العالمية» تكشف عن خرافات علاج «كورونا»

نشر موقع صحيفة «ديلى ميل» البريطانى، أكثر الخرافات التي ابتدعها رواد مواقع التواصل الإجتماعى.



في حين أن بعض «العلاجات» المزيفة ليست ضارة، فإن البعض الآخر قد يكون خطرًا، مثل شرب المبيض أو تجفيف الجسم برش الكحول.



وانتشرت الشائعات بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحاولت السلطات قمع هذه الخرافات من خلال نشر الكثير من الإرشادات الصحية.

قد يعجبك أيضا...

وقال البروفيسور بول هانتر، من كلية نورويتش الطبية بجامعة إيست أنجليا، إن الإرشادات المزيفة تؤدي إلى مخاطر أكبر أثناء الأزمات الصحية.وكشفت منظمة الصحة العالمية عن الخرافات الأكثر إنتشارًا ومنها:- مجففات اليد لن تقتل الفيروس التاجيذكرت صحيفة «تشاينا ديلي»، أن الشائعات ادعت أن استخدام الهواء الساخن من المجفف لمدة 30 ثانية سيؤدي إلى التخلص من أي أثر للفيروس على يديك.وقالت منظمة الصحة العالمية: «لحماية نفسك من فيروس كورونا الجديد، يجب عليك تنظيف يديك بشكل متكرر بفرك لليدين أو غسلها بالماء والصابون».- مصابيح الأشعة فوق البنفسجيةمن الشائعات التي ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هو أن مصابيح الأشعة فوق البنفسجية، تساعد في تعقيم الجلد.من جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأشعة الفوق بنفسجية يمكن أن تسبب تهيج الجلد، بالإضافة إلى إصابة الشخص بسرطان الجلد على المدى البعيد.- أكل الثوم ليست واقيةقالت منظمة الصحة العالمية، إن الثوم غذاء صحي قد يحتوي على بعض الخصائص المضادة للميكروبات، ومع ذلك لا يوجد أي دليل من انتشار المرض الحالي على أن تناول الثوم يحمي الأشخاص من فيروس كورونا الجديد.وأصبحت مشاركة على الإنترنت فيروسية بعد أن زعمت أن وعاءًا من ماء الثوم المغلي يمكنه علاج الفيروس الجديد.- زيت السمسم لا يمنع فيروس كورونا من دخول الجسمعلى عكس الشائعات المنتشرة، فرك زيت السمسم على الجلد لن يمنع فيروس كورونا من دخول الجسم.- رش الكحول أو الكلور على جسمك لن يتخلص من الفيروسبمجرد دخول «كورونا» إلى جسمك، لن تكون أي مواد رش مثل الكحول والكلور على الجلد مفيدة، فهناك بعض المطهرات الكيميائية القوية التي يمكن أن تقتل فيروسات التاج على الأسطح، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.- لا يوجد مطهرات يمكن أن تقتل كوروناحذر العلماء من أنه لا يوجد دليل على أن ديتول يمكنه قتل فيروس كورونا التاجي المميت الذي يجتاح العالم بسرعة بعد انتشار شائعات مزيفة حول الرش المطهر عبر الإنترنت.- آخر الإحصائيات للفيروس القاتلتأكد الآن وفاة أكثر من 1380 شخصًا بالفيروس، وأصيب أكثر من 64400 شخص في 28 دولة ومنطقة على الأقل.وتوقع الخبراء أن يصل العدد الحقيقي للأشخاص المصابين بهذا المرض إلى 350 ألف شخص في ووهان وحدها، محذرين من أنه قد يقتل ما يصل إلى اثنين من كل 100 حالة.