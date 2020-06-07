

مازدا 6 2020 ستحصل على محرك ديزل تيربو جديد مازدا 6 2020 ستحصل على محرك ديزل تيربو جديد

خلال العام الماضي كشفت مازدا عن محركها الديزل الجديد Skyactiv-D في موديل CX-5.



و يبدو أن الوقت قادم على مازدا 6 بحسب وثائق مسربة تؤكد أن محرك سعة 2.2 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 168 حصان مع عزم دوران 393 نيوتن.متر ستحصل عليه السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات.



و قد أشارت أيضًا تقارير حول إطلاق جيل جديد من مازدا 6 حيث أن الجيل الحالي منذ 2016 وحصل على تحديثات منتصف العمر في 2018.