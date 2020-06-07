أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق، استدعاء شركتي "سوبارو" اليابانية لصناعة السيارات و"تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية الأمريكية أكثر من 84 ألف سيارة في السوق الصينية بسبب مخاطر تتعلق بالسلامة.
وذكرت المصلحة – في بيان اليوم- أن شركة "سوبارو" اليابانية لصناعة السيارات ستستدعي 81260 سيارة تم بيعها في السوق الصينية، موضحة أن الاستدعاء، الذي سيبدأ في يوم 14 مارس، يشمل سيارات "فوريستير" المستوردة المصنعة بين 25 مارس 2013 و25 ديسمبر 2015.
وأشارت المصلحة إلى أنه أثناء القيادة، قد يحدث تآكل في وحدة التعليق الخلفي للمركبات المتأثرة أو تتعرض للكسر في بعض الظروف، ما يؤثر على أداء السيارة واستقرارها، ويشكل مخاطر على السلامة، لافتة إلى أن "سوبارو" ستفحص وتصلح الأجزاء التالفة بجميع المركبات المتأثرة.
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التعليقات على سوبارو وتسلا تستدعيان 84 ألف سيارة من الصين
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