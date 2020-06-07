

سوبارو وتسلا تستدعيان 84 ألف سيارة من الصين سوبارو وتسلا تستدعيان 84 ألف سيارة من الصين

أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق، استدعاء شركتي "سوبارو" اليابانية لصناعة السيارات و"تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية الأمريكية أكثر من 84 ألف سيارة في السوق الصينية بسبب مخاطر تتعلق بالسلامة.



وذكرت المصلحة – في بيان اليوم- أن شركة "سوبارو" اليابانية لصناعة السيارات ستستدعي 81260 سيارة تم بيعها في السوق الصينية، موضحة أن الاستدعاء، الذي سيبدأ في يوم 14 مارس، يشمل سيارات "فوريستير" المستوردة المصنعة بين 25 مارس 2013 و25 ديسمبر 2015.



وأشارت المصلحة إلى أنه أثناء القيادة، قد يحدث تآكل في وحدة التعليق الخلفي للمركبات المتأثرة أو تتعرض للكسر في بعض الظروف، ما يؤثر على أداء السيارة واستقرارها، ويشكل مخاطر على السلامة، لافتة إلى أن "سوبارو" ستفحص وتصلح الأجزاء التالفة بجميع المركبات المتأثرة.

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من جهتها، ستقوم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" باستدعاء 3183 سيارة من طراز "موديل إكس" في الصين بسبب وجود مخاطر السلامة، حيث يبدأ الاستدعاء يوم 7 يونيو القادم ويشمل سيارات "موديل إكس" المستوردة التي صنعت خلال الفترة بين 15 أبريل عام 2016 و16 أكتوبر 2016.وذكر مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق أن البراغي المستخدمة في تثبيت محركات التوجيه في صندوق التروس قد تتكسر أو تتآكل عند تعرضها لبيئة فيها نسبة أملاح عالية، ما يتسبب في فقدان السيارات للقوة المساعدة في التوجيه، ويزيد مخاطر السلامة، منوهة إلى أن الشركة المعنية ستستبدل الأجزاء المعيبة مجانا.