بريطانيا تتجه لتطوير كمبيوتر عملاق للطقس والمناخ

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بريطانيا تتجه لتطوير كمبيوتر عملاق للطقس والمناخ

تعتزم الحكومة البريطانية استثمار 1.2 مليار جنيه استرليني (1.6 مليار دولار) لتطوير ما تصفه بأنه أقوى جهاز كمبيوتر عملاق في العالم لتقديم نشرات أكثر دقة عن الطقس والمناخ.

وسيستخدم الكمبيوتر العملاق الجديد الذي ستديره هيئة الطقس بالبلاد للمساعدة في التنبؤ بالعواصف بدرجة أكثر دقة، وتحديد أنسب المواقع لإقامة مصدات لمياه الفيضانات والتنبؤ بالتغيرات في المناخ العالمي.

وسيقدم الجهاز تنبؤات أفضل للمطارات تتيح لها الاستعداد لأي طوارئ كما سيمنح قطاع الطاقة معلومات أكثر تفصيلا.

وينتهي أجل أجهزة الكمبيوتر العملاقة الحالية بهيئة الطقس البريطانية في أواخر عام 2022.

المصدر: الدستور

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