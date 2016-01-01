

اختراعات فشلت رغم أنف أصحابها.. تعرف على الفاشلين الـ 5 اختراعات فشلت رغم أنف أصحابها.. تعرف على الفاشلين الـ 5

مثلما شهد العالم العديد من الإختراعات التى ستظل محفورة فى الأذهان لما حققته من نجاحات كبيرة، جعلها متواجدة فى العديد من الذكريات وتأثر بها الجميع لدرجة التبارى فى شراء أفضلها وأغلاها، إلا أن هناك وجهًا أخر بأفشل الإختراعات التى لحقت بشركات عملاقة وناجحة مثل آبل وسامسونج وجوجل وحتى مايكروسوفت.



وفيما يلى نستعرض بعض من هذه الإخفاقات :



1- سامسونج جلاكسى نوت 7

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رغم كل المحاولات المبالغ فيها التى قام بها الصانع الكورى الجنوبى من مبالغ ضخمة على الحملات الإعلانيةللتسويق والدعاية للهاتف الأفضل فى فئته وهو نوت 7، على أنه الأقوى فى تاريخ الشركة وقت طرحه، إلا أن القدر كان له كلمة أخرى بعدما تبين وجود خلل فى تصنيع الهاتف ينتج عنه إنفجار البطارية.وتحولت منصات التواصل الإجتماعى ومواقع الإنتنرنت للكشف يوميًا عن حوادث الإنفجار التى تسبب بها نوت 7، لدرجة أن جميع المطارات العالمية منعت حمل الهاتف مع الركاب حفاظًا على أرواح المسافرين، الأمر الذى دفعهم لسحب الهاتف من الأسواق.ومع إستمرار مسلسل سقوط الهاتف إلى الهاوية، قرر رئيس شركة سامسونج جمع كل نسخ جلاكسى نوت 7، ومن ثم إعدامها جميعاُ وتكبد خسارة تاريخية لن تمحى من تاريخ الصانع الكورى الجنوبى.2- Google Plusدفعت الغيرة من نجاح منصة التواصل الإجتماعي الأشهر فى التاريخ فيسبوك، شركة جوجل الأمريكية لمحاولة إقتباس هذا النجاح من خلال تقديم تطبيقها Google Plus فى 2011، وليس ذلك وحسب بل أجبرت كل مستخدمى الهواتف العاملة بنظام أندرويد المملوك لها على تنزيل التطبيق إجباريًا، لزيادة عدد مستحدميه ولكن دون فائدة.عددمسن حملوا التطبيق بلغ أكثر من 190 مليون مستخدم، ولكنهم لم يستخدموه نهائيًا، لدرجة أن جوجل حاولت الإستعاضة عن ذلك بطرح ميزة الـ hangout حيث لجأت للرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما لإجراء حوار مباشر مع متابعيه من خلال التطبيق، فى محاولة لجذب الأمريكيين ولكن دون جدوى.3- Microsoft Zuneأثناء العصر الذهبى للأجهزة الصوتية خاصةً فى عام 2001، عندما طرحت شركة آبل الأمريكية جهازها الأسطورى الشعير ipod، فقررت نظيرتها الأمريكية ومنافستها اللدودة مايكروسوفت تقديم جهازها الخاص بها والتى تقوم فكرته هلى نفس فكرة تشغيل ipod، وأطلقت عليه Microsoft Zune.وكانت وقتها فكرة أجهزة الآيبود بمثابة الثورة العملاقة بأنك تحمل مكتبتك الموسيقية العملاقة فى جيبك، وعلى الرغم من تقديم مايكروسوفت تطبيق أغانى لم يظهر نظير له بهذه السهولة، إلا أن الجهاز لم يلق النجاح المتوقع له من قبل صانعتهوبالبحث عن السبب الحقيقى للفشل الذريع الذى لحق بجهاز Microsoft Zune لن تجد جودة التصنيع أو جمال التصميم هما المتسببان فى ذلك، بينما السبب الحقيقى أن جها الآيبود كان قد مر على تواجده فى أيدى الناس أكثر من 5 سنوات، بعدما أصبح الكثر شعبية وتداولًا لسماع الأغانى حول العالم، ليكتب تاريخ شهادة وفاة Microsoft Zune.4- Apple newtonلم تكن فكرة هاتف آيفون الأشهر فى التاريخ مستحدثة فقط فى عام 2007، وهو التوقيت الذى كشف فيه ستيف جوبز الرئيس التنفيذى السابق للتفاحة الأمريكية الفاخرة عن أول إصدار من الهاتف، حيث تبين أن آبل خططت لطرح مساعد شخصى يسهل حمله فى الجيب بشاشة تعلم باللمس ولكن بواسطة قلم مخصص لها، وطرح لأول مرة فى عام 1992 رغم العمل عليه منذ أواخر الثمانينيات ولكنه فشل فشلًا ذريعًا، دون ترك أى بصمة كعادة منتجات آبل، ولكنه كان الفكرة المبدئية للمنتج الكثر نجاحًا للشركة الأمريكية.5- Eons.comيبدو أن نجاح فيسبوك سبب عقدة للكثيرين حول العالم، وهذه المرة كانت المحاولة بإطلاق منصة تواصل إجتماعية لكثيرى منافسة تحمل إسم Eons.com، ولكنها للأشخاص فوق الأربعين عامًا وكثيرى الإنجاب فقط، وكان الهدف لجمع ملايين المستخدمين من حول العالم، والإستحواذ على نسب أكبر من الإعلانات بأكثر من طريقة، إلا أنها مثلما ظهرت اختفت لم يشعر بها سوى المئات او العشرات فقط.