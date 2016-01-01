

هنفطر ايه؟.. كريب وبطاطس بطريقة جديدة أحلى من المحلات هنفطر ايه؟.. كريب وبطاطس بطريقة جديدة أحلى من المحلات

لا تكتفى العديد من الأمهات بتقديم وجبة بسيطة وعادية لإفطار أطفالها، فكثير منهن يفضلن التنوع بشكل مستمر حتى لا يمل الأطفال.



إليك طريقة تحضير الكريب والبطاطس بطريقة مختلفة للشيف نجلاء الشرشابى

الكريب بالجبن والخضراوات



مقادير الكريب بالجبن والخضراوات :-

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1 كوب دقيق أبيض1 كوب حليب سائل1 بيضة كبيرةرشة ملحزيت للتسويةالحشو:1 كوب جبنة رومي مبشورة1 كوب جبنة موزاريلا مبشورة2 حبة طماطم مكعبات2 حبة فلفل أخضر مكعباتطريقة تحضير الكريبفى وعاء به طاسة ضعى مكونات الكريب معادا الحشوة فى طاسة وقومى بتقليب الكريب على الجانبين وبدء حشو الكريب وتقليبها فى القليل من الزبد مرة أخرىالبطاطس بالبابريكا والحليبالمكونات:خمس حبات من البطاطس.كوب واحد من الحليب.بيضة واحدة.كوب واحد من الطحين.ملعقة كبيرة من الملح.ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.ربع ملعقة صغيرة من البابربكا.نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.بهارات البطاطس.زيت للقلي.طريقة التحضير:تقطع البطاطس على شكل شرائح سميكة وتسلق البطاطس في الماء المغلي مدة خمس عشرة دقيقة لتكون نصف ناضجة.نخرج البطاطس من الماء لتتبيلها بالملح، والفلفل، والبهارات، والبابريكا، والثوم جيدًا ونقلي البطاطس بالزيت حتى يصبح لونها ذهبيًا