هنفطر ايه؟.. كريب وبطاطس بطريقة جديدة أحلى من المحلات
لا تكتفى العديد من الأمهات بتقديم وجبة بسيطة وعادية لإفطار أطفالها، فكثير منهن يفضلن التنوع بشكل مستمر حتى لا يمل الأطفال.
إليك طريقة تحضير الكريب والبطاطس بطريقة مختلفة للشيف نجلاء الشرشابى
الكريب بالجبن والخضراوات
مقادير الكريب بالجبن والخضراوات :-
1 كوب دقيق أبيض
1 كوب حليب سائل
1 بيضة كبيرة
رشة ملح
زيت للتسوية
الحشو:
1 كوب جبنة رومي مبشورة
1 كوب جبنة موزاريلا مبشورة
2 حبة طماطم مكعبات
2 حبة فلفل أخضر مكعبات
طريقة تحضير الكريب
فى وعاء به طاسة ضعى مكونات الكريب معادا الحشوة فى طاسة وقومى بتقليب الكريب على الجانبين وبدء حشو الكريب وتقليبها فى القليل من الزبد مرة أخرى
البطاطس بالبابريكا والحليب
المكونات:
خمس حبات من البطاطس.
كوب واحد من الحليب.
بيضة واحدة.
كوب واحد من الطحين.
ملعقة كبيرة من الملح.
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
ربع ملعقة صغيرة من البابربكا.
نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.
بهارات البطاطس.
زيت للقلي.
طريقة التحضير:
تقطع البطاطس على شكل شرائح سميكة وتسلق البطاطس في الماء المغلي مدة خمس عشرة دقيقة لتكون نصف ناضجة.
نخرج البطاطس من الماء لتتبيلها بالملح، والفلفل، والبهارات، والبابريكا، والثوم جيدًا ونقلي البطاطس بالزيت حتى يصبح لونها ذهبيًا
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