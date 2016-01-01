قدّمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين رياضية مختلفة لكبار السن.
وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم الاثنين، أن هذه التمارين مهمة للغاية لأنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية والتي بدورها تساعد كبار السن على النوم بشكل ثابت ومنتظم ومريح دون أرق.
وأشار إلى أن ممارسة بعض التمارين الصباحية البسيطة، ستساعد في زيادة الأنشطة الحيوية للفرد وخاصة كبار السن، وأن تلك التمارين مناسبة للأفراد من فوق الـ 50 عاما.
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التعليقات على تمارين صباحية رياضية لكبار السن لتنشيط الدورة الدموية.. فيديو
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